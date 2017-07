Nach Angaben des Verkehrsinformationsdienstes Viasuisse begannen am Wochenende im Kanton Zürich die Schulferien und ebenso im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen und in den südlichen Provinzen der Niederlande.

Eine Nacht lang Stau

Schon am Freitagmorgen war die A2 in Richtung Süden überlastet. Am Nachmittag wurde der Stau dann zehn Kilometer lang, bevor er am Abend auf noch drei Kilometer schrumpfte. Während der Nacht wurde der Andrang wieder grösser und der Stau vor dem Nordportal wuchs wieder auf bis zu 13 Kilometer am frühen Samstagmorgen.

Am Vormittag wurde die Kolonne zunächst nur wenig kürzer. Die Wartezeit betrug bis zu zweieinviertel Stunden. Erst am Nachmittag schrumpfte die Warteschlange auf noch vier Kilometer am frühen Abend. Und gegen 19 Uhr war die Fahrt verzögerungsfrei.

Doch auch wer seine Reise etwas später angetreten hatte, kam nicht staufrei in den Süden. Am Sonntagmorgen standen sich die Fahrzeuge vor dem Gotthard-Strassentunnel einmal mehr. Die Kolonne vor dem Portal war wieder bis zu fünf Kilometer lang, und die Wartezeit betrug bis zu rund einer Stunde.

Kürzere Kolonne im Süden

Auf der Südseite des Tunnels im Tessin waren die Staus kürzer. Am Samstagmorgen gab es zunächst keine Probleme. Mitte Vormittag meldete die TCS-Verkehrsinformation dann ebenfalls Staus. Am späten Nachmittag standen die Fahrzeuge auf der A2 in der Leventina auf noch zwei Kilometern, am Abend noch auf einem.

Auch am Sonntag sorgten die Reisenden in Richtung Norden erneut für Wartezeiten. Drei bis vier Kilometer mussten die Automobilisten vor der Tunneldurchfahrt im Stau zurücklegen. Damit verlängerte sich ihre Reisezeit um etwa eine Stunde.

Das grösste Verkehrsaufkommen am Gotthard wird jeweils von Mitte bis Ende Juli erwartet, wenn an vielen Orten im In- und Ausland die Schulferien beginnen. An den vergangenen Ostertagen im April gab es am Gotthard einen Rekord: Mit rund 14 Kilometern war der Stau noch nie so lang gewesen an einem Karfreitag.

Viel Betrieb am Flughafen

Viel Betrieb war am Wochenende auch am Flughafen Zürich: Rund 200'000 Passagiere wurden erwartet. Der Betrieb sei sehr gut und geordnet abgelaufen, sagte ein Sprecher am Sonntagnachmittag. Die Passagiere hätten sich gut auf ihre Reisen vorbereitet und auch das Wetter habe keine Störungen verursacht.

Am Samstag, dem ersten Tag der Schulferien im Kanton Zürich, zählte der Flughafen insgesamt rund 95'000 Passagiere; 54'000 Personen flogen ab und deren 41'000 landeten am grössten Schweizer Flughafen. Für Sonntag lagen am Nachmittag noch keine Zahlen vor.