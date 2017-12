Die «Süddeutsche Zeitung» berichtet am Tag nach Weihnachten über ein schwerwiegendes Datenleck, das möglicherweise sehr viele Leute in der Schweizbetrifft. Zehntausende sensible Schuldnerdaten seien in die Hände Dritter gelangt.

Bei der Schweizer Tochterfirma der EOS-Gruppe, einem der grössten Inkassounternehmen in Europa, soll es einen Hackerangriff gegeben haben. Die gestohlenen Dokumente enthielten «hochsensible Informationen», etwa Krankenakten oder seitenlange Kreditkartenabrechnungen. Betroffen seien vorrangig Kunden in der Schweiz.

Die gestohlenen Dokumente reichten teilweise bis ins Jahr 2002 zurück.

Die brisanten Daten wurden laut Bericht bei einem Hackerangriff auf Firmen-Server erbeutet: Ein Informant habe der «Süddeutschen Zeitung» Anfang April mehr als 33'000 Dateien zugespielt, insgesamt drei Gigabyte. Der oder die Angreifer machten sich offenbar eine Software-Sicherheitslücke zunutze: