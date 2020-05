Datenklau in Peter Spuhlers Firma Stadler: Cyberangriff auf IT-Netzwerk des Schienenfahrzeugherstellers

Das IT-Netzwerk des Schienenfahrzeugbauers Stadler ist mit Schadsoftware attackiert worden. Dabei ist es «mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Datenabfluss noch nicht bekannten Ausmasses gekommen», wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Bussnang am Donnerstagabend mitteilte. Stadler geht von «einer professionellen Attacke» aus. Das Unternehmen schreibt:

Und: «Von der Cyberattacke ist die ganze Gruppe betroffen», also auch die vielen anderen Standorte in der Schweiz und im Ausland. Man prüfe nun, ob man auch in anderen Ländern Anzeige erstatte. In der Schweiz hat Stadler auch Standorte in Altenrhein, St.Margrethen, Erlen, Winterthur, Wallisellen und Biel.

Fabrikation und Service sind gewährleistet

Wie Winder sagt, hat das Unternehmen umgehend die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen eingeleitet, nachdem interne Überwachungsdienste den Angriff festgestellt hatten. Man habe externe Spezialisten beigezogen und die Behörden involviert. Stadlers Betrieb läuft laut Winder nach Unterbrüchen wieder normal: