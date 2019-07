Von Arx schätzt den Markt für E-Trottinetts deshalb als relativ klein ein. Hinzu kommt, dass ihr Unterhalt sehr aufwendig ist: In der Regel werden sie abends eingesammelt, damit ihr Akku über Nacht aufgeladen werden kann und sie am nächsten Morgen wieder an strategisch günstigen Orten in der Stadt verteilt werden können. Gerade in der Nacht, wenn der öffentliche Verkehr vielerorts lahmliegt, können sie also nicht benutzt werden. Und obwohl dadurch Vandalismusakte mehrheitlich verhindert werden können, gehen die Scooter durch die häufige Nutzung ständig kaputt – die Lebensdauer eines Bird-Trottinetts beträgt beispielsweise gerade einmal 29 Tage. Entsprechend günstig müssen sie in Billiglohnländern produziert werden. Wie nachhaltig das vermeintlich ökologische Sharing-Angebot ist, müsste im Einzelfall also überprüft werden, so Mobilitätsexperte von Arx.

Die meisten Firmen würden mittelfristig verschwinden

Aktuell sei der Verleih von E-Trottinetts ein Verlustgeschäft, so von Arx weiter. Profitabel werde es erst, wenn sich ein Anbieter durchsetzt und eine Monopolstellung erkämpft. Die meisten Firmen würden mittelfristig deshalb verschwinden – beispielsweise hat sich vorerst bereits die Firma Lime aus den Schweizer Städten zurückgezogen. Dieser Einschätzung widerspricht indes das Start-up Tier aus Berlin. Aus Sicht des Unternehmens kann die Auslastung der E-Trottinetts auch hoch genug sein, wenn in einer Stadt mehrere Anbieter mitspielen. Mitbewerber würden das Geschäft überdies beleben.