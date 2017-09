Grundlage für 5000 Boten

Der Lieferdienst bildet die Lebensgrundlage einer homogenen Gruppe von über 5000 Boten. Fast ausnahmslos stammen sie aus einigen wenigen entlegenen Dörfern rund um die 150 Kilometer südöstlich von Mumbai gelegene Stadt Pune, wo die ersten Dabbawalas im 19. Jahrhundert ihren Ursprung hatten.

Die Arbeit wird innerhalb der Familien weitergegeben, erklärt Raghunath Medge. Er selber sei 1975 nach Mumbai gezogen, um die Familientradition in der dritten Generation fortzusetzen. Im Unterschied zu den meisten seiner Kollegen verfügt Medge über einen College-Abschluss.

Acht von zehn seiner Mitarbeiter haben keine Schulbildung und sind des Lesens und Schreibens nicht mächtig. «Dabbawalas lernen durch die Arbeit», sagt Mr. Medge und schliesst sich selber mit ein. Als er vor über 40 Jahren den Dienst aufnahm, realisierte er bald, dass das bestehende Kodifizierungssystem den rasant gewachsenen Liefergebiet nicht mehr gerecht wurde.

Das System muss die die Abhol- und Lieferadressen auf dem kleinen runden Blechdeckel der Lunch-Box in einer für Analphabeten rasch lesbaren Form darstellen. Medge fand die Lösung in einer matrixähnlichen Kombination von Farben, Zahlen und Buchstaben. Die Kuriere erkennen auf einen Blick, wo die Ladung geholt und das leere Behältnis am Abend wieder zurückgebracht werden muss.

Dass die Organisation ihre Prozesse an den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter ausrichtet, ist offensichtlich ein wesentlicher Teil des Erfolgsmodells. Medge sagt, der Kurierdienst sei eine Arbeit für Analphabeten. Er meint, dass nur sie diese Tätigkeit in der bestehenden Qualität ausführen könnten. Der Mangel an Alternativen mag ein Grund dafür sein. Mehr noch zählt aber die Homogenität der Gruppe, in der fast alle der gleichen Sekte angehören und die gleichen kulturellen Werte teilen.

Nicht kopierbares System

Kulturelle und religiöse Gründe bestimmen auch einen wesentlichen Teil der Nachfrage. Das Kastensystem ist prägend für die indische Küche. Gekochtes Essen aus dem eigenen Haushalt ist nicht nur konform mit den religiösen Vorschriften, ist es auch hygienischer und billiger eine Mahlzeit im Restaurant. Auf die Frage, ob es nicht effizienter wäre, wenn die Frauen selber einer Arbeit nachgingen, meint Medge: «Frauen sind noch schlechter ausgebildet und würden wohl gar keine Arbeit finden, die der Familie helfen könnte.»