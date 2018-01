Bei der Blockchain handelt es sich um jene Technologie, auf der neben dem Bitcoin auch die meisten anderen Kryptowährungen basieren – sie ermöglicht ein dezentrales Abspeichern und Versenden von digitalen Objekten (siehe links).

Aber die Dominanz des Bitcoins lässt nach: Vor einem Jahr steckten noch 80 Prozent des gesamten Krypto-Kapitals im Bitcoin, heute ist es nur noch ein Drittel. Andere Währungen haben aufgeholt und mit innovativen Ansätzen – und ständig steigenden Kursen – viele Investoren angezogen. Alleine im vergangenen Monat haben alternative Kryptowährungen, sogenannte Alt- Coins, stärker zugelegt als der Bitcoin innerhalb des ganzen Jahres (siehe oben).

Alltagstaugliche Zahlungsmittel

Der Bitcoin ist revolutionär – aber er hat auch Schwächen: Die Verarbeitung von Transaktionen dauert in vielen Fällen mehrere Stunden und verursacht hohe Gebühren. Zudem sind alle Überweisungen öffentlich einsehbar und das Netzwerk verbraucht mittlerweile relativ viel Energie.

Weil sich die Bitcoin-Entwickler nach langen Diskussionen nicht auf einen Lösungsansatz für diese Probleme einigen konnten, spaltete sich letztes Jahr sogar eine Gruppe Programmierer vom Kernteam ab. So entstand die neue Währung «Bitcoin Cash». Alternative Krypto-Zahlungsmittel gab es aber schon vorher: Viele von ihnen basieren auf dem Bitcoin-Protokoll, verbessern dieses aber in entscheidenden Punkten. So legen beispielsweise Monero und Dash ihren Fokus auf die Privatsphäre der Nutzer, während Litecoin schnellere Transaktionen ermöglicht.

Ein Krypto-Betriebssystem

Die Blockchain lässt sich nicht nur für simple Überweisungen nutzen, sondern auch für viel komplexere Dinge: Krypto-Enthusiasten sind davon überzeugt, dass dezentrale Blockchain-Anwendungen unter anderem bei Abstimmungen zum Einsatz kommen werden, bei Online-Spielen und bei der Verwaltung unseres kompletten Besitzes. Dafür braucht es ein Betriebssystem für Blockchain-Anwendungen.

Ethereum, mit Sitz in der Schweiz, ist die bekannteste Plattform, die genau das bietet. Viel Aufmerksamkeit erhielten jüngst aber auch die chinesische Alternative Neo und die neue Plattform Cardano, welche erst seit Oktober existiert, aber bereits zu den fünf wertvollsten Krypto-Technologien gehört. Obwohl all diese Plattformen nicht als Zahlungsmittel konzipiert wurden, bezeichnet man sie trotzdem als Kryptowährungen; sie nutzen nämlich für den Betrieb ebenfalls digitale «Token», welche wie der Bitcoin auf Online-Börsen gehandelt werden können.

Hilfe für die Bankenbranche

Hinter dem Bitcoin ist Ripple mittlerweile die zweitgrösste Kryptowährung überhaupt, obwohl sie bei Experten sehr umstritten ist. Die Technologie richtet sich an die Finanzbranche und will eine Möglichkeit bieten, um Geld schnell und billig zwischen Banken hin- und herzuschicken. Ripple ist jedoch nicht so dezentral organisiert wie die meisten anderen Krypto-Technologien und der Gründer, Chris Larsen, hat einen grossen Teil der Währung für sich behalten.

Durch den Kursanstieg in den vergangenen Wochen ist er damit zu einer der weltweit reichsten Personen geworden – zumindest auf dem Papier. Ebenfalls auf einem Höhenflug befindet sich die Kryptowährung Stellar, welche ein ähnliches Ziel verfolg wie Ripple, aber dezentraler organisiert ist.

Die steigenden Kurse im Kryptomarkt haben einerseits viele uninformierte Investoren angezogen, welche die Währungen künstlich hochhandeln. Andererseits erhielten Entwickler so auch die nötigen finanziellen Mittel, um ihre Projekte schneller voranzutreiben.