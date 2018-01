Konkurrenz aus eigenen Reihen

Mit der Ablösung an der Spitze der meistverkauften Autos geht für den VW Golf eine langjährige Phase der Dominanz zu Ende. Laut Auto Schweiz stand 1992 der Opel Astra dem VW Golf vor der Sonne. Davor war der Golf bereits seit 1976 jedes Jahr das meistverkaufte Auto in der Schweiz.

Es sieht danach aus, als wäre der neue Spitzenreiter keine Eintagsfliege wie der Astra 1992. Das hat gute Gründe. Der Octavia habe aufgeholt, weil er ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis habe, sagt Dudenhöffer. Zudem habe es mit der Markenpolitik von Skoda zu tun. «Das Bessere ist eben des Guten Feind», sagt Dudenhöffer.

Seit Jahren belegen Octavia und Golf die Spitzenplätze in der Rangliste der meistverkauften Autos. Nun mit besserem Ausgang für Skoda. Die Marke hat sich in den letzten Jahren endgültig etabliert. Und profitiert etwa auch vom 4×4-Boom in der Schweiz. «Die Zeiten, in denen Skoda so was wie der arme Ost-Bruder war, sind lange vorbei», sagt Ferdinand Dudenhöffer.

Mittlerweile sei bei den Kunden angekommen, dass in Skoda VW-Technologie steckt, sagt Harry Meier. Und das zu günstigeren Preisen. Der kleine Bruder gewinnt, während der grosse Bruder verliert. «Das ist eine Kannibalisierung», sagt Meier. Insgesamt werde in den nächsten Jahren sowohl der Octavia als auch der Golf weiter Kunden an SUV abgeben, sagt Dudenhöffer. «Der Karoq bei Skoda und der T-Roc bei VW machen Golf und Octavia das Leben schwerer.» Die Kannibalisierung geht weiter.