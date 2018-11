Anwalt Barthold sorgte vor zwei Jahren für Aufsehen, als er mit einem Team von zehn Anwälten und Beratern zur international tätigen Top-Wirtschaftskanzlei Baker & McKenzie wechselte. Letzte Woche hat er diese bereits wieder verlassen, wie Recherchen ergeben haben. Ein Sprecher der Europazentrale in London sagt auf Anfrage: «Wir bestätigen, dass Beat Barthold Baker McKenzie verlassen hat.» Zu den Gründen der Trennung will sich der Sprecher nicht äussern. Er sagt lediglich, dass Barthold entschieden habe, sich neu zu orientieren und eine eigene Kanzlei zu gründen. Sein Name wurde bereits im öffentlich zugänglichen Partnerverzeichnis gelöscht.

Bartholds Ruf dürfte unter den Enthüllungen der letzten Monate gelitten haben. Im Zuge der Ermittlungen gegen Vincenz ist auch sein Name aufgetaucht. Das Verfahren der Staatsanwaltschaft richtet sich auch gegen ihn. Barthold gehörte zu den fünf Geschäftsleuten, die im Februar von den Strafverfolgungsbehörden vernommen wurden. Konkret wird ihm Gehilfenschaft zur ungetreuen Geschäftsbesorgung vorgeworfen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.