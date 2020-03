Der oberste Verantwortliche für die Landesversorgung sagt: «Die Panik an der Lebensmittelfront ist unnötig»

Nicht alleine der Bund ist dafür zuständig, dass in der Schweiz auch im Krisenfall genügend Lebensmittel auf Vorrat gelagert werden. Bund und Wirtschaft schauen gemeinsam. Verantwortlich ist der Solothurner Werner Meier als Delegierter des Bundes für wirtschaftliche Landesversorgung. Er arbeitet, entsprechend der Organisation des Amtes, teils in der Wirtschaft, teils für den Bund. «Für Nachschub ist gesorgt», sagt er.

Wie hat die Corona-Krise Ihren Alltag als Delegierter des Bundes für die wirtschaftliche Landesversorgung verändert?

Werner Meier: Seit Mitte Februar dreht sich bei mir alles nur noch um Corona. Die Kombination meiner Funktion als Delegierter für die wirtschaftliche Landesversorgung und als Krisenstabschef bei Alpiq erweist sich auch in dieser Situation als grosser Vorteil. Und sie spiegelt das System der wirtschaftlichen Landesversorgung wider: Die Verantwortung liegt bei der Wirtschaft, der Bund unterstützt. Wir sind jetzt in der Interventionsphase. Vorbereitete Massnahmen – zum Beispiel in den Bereichen Heilmittel und Logistik – werden umgesetzt.

Muss man noch schnell in die Migros oder ins Coop?

Die Panik an der Lebensmittelfront ist unnötig. Die Detailhändler verfügen über genügend Nachschub und haben mit Unterstützung des Bundes logistische Vorkehrungen getroffen, um ihre Regale wieder aufzufüllen.