Mehr Patienten, längere Behandlungen, höhere Tarife: Physiotherapien florieren – und schlagen sich zu einem immer grösseren Teil in den Gesundheitskosten nieder. Alleine zwischen 2011 und 2016 sind die Kosten der Physiotherapie in der Grundversicherung von 660 auf 940 Millionen Franken gestiegen. Von den 30 Milliarden Franken Gesundheitskosten in der Schweiz macht die Physiotherapie zwar nur einen kleinen Teil aus. In Anbetracht der dauernd steigenden Krankenkassenprämien können diese Kosten jedoch nicht mehr als Marginalie behandelt werden. Die Zeiten, in denen die Physiotherapie unter dem politischen Radar segelte, sind vorbei. Der Kostendruck macht sich nicht zuletzt auch bei den Krankenkassen bemerkbar. Die CSS, der grösste Grundversicherer der Schweiz, will sich nun mit einem kreativen Ansatz für die Zukunft der steigenden Physiotherapie-Kosten wappnen. Um zumindest einen Teil der Ausgaben für die teuren Behandlungen in der Grundversicherung einsparen zu können, hat das Unternehmen mit Sitz in Luzern kürzlich in die Entwicklung eines virtuellen Physiotherapeuten für zu Hause investiert.

Mindestens zwei Jahre bis Marktreife Ein Prototyp wurde am zweiten Schweizer Digitaltag am vergangenen Donnerstag in Zürich präsentiert. Am Montag konnte unsere Zeitung diesen exklusiv testen. Die Idee hinter der Innovation ist ziemlich simpel: Auf einer semitransparenten MixedReality-Brille, die einen klaren Blick auf die Umgebung erlaubt, wird ein Avatar eingeblendet, der den Patienten bei der Ausführung der Physio-Übungen helfen soll.

Innovation: Mixed Reality in der Medizin Die CSS ist nicht der einzige grosse Schweizer Versicherer, der im Bereich Mixed Reality investiert. Helsana beispielsweise unterstützt derzeit ein Pilotprojekt namens Avatar Kids. Dies soll es Kindern und Jugendlichen ermöglichen, bei einem langen Spitalaufenthalt mithilfe eines Avatar-Roboters mit der Schule und den Eltern zu Hause verbunden zu bleiben. Hersteller des Roboters ist die Firma Avatarion Technology mit Sitz in Zürich. In der Rehabilitation wird in der Schweiz seit längerem mit neueren Technologien wie Mixed oder Virtual Reality gearbeitet. In der Rehaklinik Cenero im luzernischen Vitznau etwa werden spezielle Behandlungen nach einem Schlaganfall, einem Schädel-Hirn-Trauma oder einer Verletzung des Rückenmarks angeboten. Mit Hilfe von Spielen in virtuellen Umgebungen erlernen Patienten dort wieder die Ausführung bestimmter Bewegungen. In Schweizer Spitälern trainieren Ärzte und Chirurgen ausserdem seit Jahren an sogenannten Virtual-Reality-Trainern den Ernstfall. (gr)