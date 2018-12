Der Wille zur Bewahrung einer eigenständigen und zudem überaus wertstabilen Währung hat die Schweiz in ihrer Geschichte schon mehrfach zu schwierigen und bisweilen auch schmerzhaften Entscheidungen gezwungen.

In frischer Erinnerung ist der 15. Januar 2015, als die Nationalbank die Aufhebung des Euro-Mindestkurses beschlossen und eine scharfe Aufwertung des Frankens in Kauf genommen hatte. Durch die Kursänderung signalisierte die Nationalbank zwar ihre Absicht, in unbestimmter Zukunft ganz aus dem Anhänger der Europäischen Zentralbank auszusteigen.

Mit der zeitgleichen Einführung eines weltweit beispiellosen Negativzins-Regimes machte sie aber auch deutlich, dass die Rückeroberung der geldpolitischen Autonomie kein Selbstzweck sein kann, der die damit verbundenen volkswirtschaftlichen Kosten ausblendet. Das Negativzins-Regime ist insofern ein Erfolg, als es dem Franken den Schneid abgekauft und dessen Attraktivität als internationale Anlagewährung in wirtschaftlich unsicheren Zeiten vermindert hat.