Voraussichtlich ab Mai, wenn die meisten Schweizer Äpfel ausverkauft sind, werden die Grenzen vollends für ausländische Äpfel geöffnet. In anderen Jahren dürfen ausländische Äpfel erst Mitte Juni in die Schweiz importiert werden, um die Zeit bis zur nächsten Ernte zu überbrücken. «Es ist eine ausserordentliche Lösung für eine ausserordentliche Situation», sagt Marc Wermelinger, Direktor von Swisscofel. Der Handelsverband für Schweizer Früchte und Gemüse hofft, ein solcher Frost wie im April 2017 werde lange nicht wiederkehren.

In normalen Zeiten dürfen ausländische Äpfel während neun Monaten im Jahr nicht in schweizerische Verkaufsregale. Nur wenn die hiesigen Vorräte nicht ausreichen – üblicherweise zwischen Mitte Juni und Mitte August –, werden sie importiert. Und auch dann nur, um in den Regalen den Schweizer Apfel zu ergänzen. Seinen Platz streitig machen dürfen sie ihm nicht.

Die Hälfte der Ernte verloren

Doch dieses Jahr ist vieles anders. Im letzten April brach eine Frostwelle über die Schweiz herein, in einigen wichtigen Anbau-Regionen ging die Hälfte der Ernte verloren. Ende November liessen sich die Folgen an den Vorräten ablesen: In der Schweiz lagerten nur 40 000 Tonnen einheimische Äpfel, etwa 35 Prozent weniger als im Vorjahr. So etwas hatten auch Bauern und Händler mit 30-jähriger Erfahrung nicht erlebt.

Im Dezember wandte sich Swisscofel an die Öffentlichkeit. Die Vorräte würden nicht wie üblich bis Mitte Juni des nächsten Jahres reichen, so der Verband. Die beliebteste Sorte Gala würde es nur noch bis Mitte April 2018 zu kaufen geben, wenn nichts unternommen werde. Sonst gab es Gala-Äpfel bis Ende Juni im Verkauf. Der Vorrat an BraeburnÄpfeln werde nur bis Ende Februar reichen, nicht wie üblich bis Ende Mai. Rubinette-Äpfel waren bereits ausverkauft, ebenso die Sorten «Cox Orange» oder «Jona-Gold».