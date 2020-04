«Der umstrittenste Banker der Schweiz» – das schreibt die Schweizer Presse über den Tod von Marcel Ospel

Er war der «umstrittenste Banker der Schweiz», so die Tamedia-Zeitungen über Marcel Ospel in ihrem Nachruf. Seine Laufbahn sei extrem gewesen: er hob die neue UBS mit aus der Taufe und war durch seine Wachstumsstrategie für ihre Beinahe-Pleite verantwortlich. Auf dem Zenit seiner Macht, sei ganz Basel ihm zu Füssen gelegen. Dann kamen das Swissair-Debakel 2001 und die Immobilienkrise 2008, die zum Absturz der UBS und von Ospel selbst führten. Ab da war Ospel geächtet. Der Absturz der UBS und die Schmähungen hätten ihn tief getroffen.

Der BaZ-Autor -minu, mit bürgerlichen Namen Hanspeter Hammel, erinnert sich in seinem persönlichen Nachruf, wie er noch im November Marcel Ospel in der Kronenhalle in Zürich getroffen habe: «Du sahst gesund aus – und wir alle hofften, dass Du es schaffst. Dass Du stärker sein würdest als diese Krankheit, die Dich plötzlich angefallen hat.

Aber wir wussten auch, dass Du nicht darüber reden wolltest.» Zwar habe er nach aussen immer den starken Mann markiert, aber diejenigen, die ihn näher kannten, wussten, dass er «beinahe noch verletzbarer und empfindlicher» als seine geliebten Fasnachtsmimosen gewesen sei.

Die wenigsten hätten gespürt, dass Ospel kein Rampenlicht-Mensch gewesen sei, schreibt -minu weiter. «Es gab keine Memoiren. Es gab kein Buch. Es gab nur Zurückhaltung. Hier hat sich der klassische Basler in Dir gezeigt.»