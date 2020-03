Dessert, Proteine und vegane Drinks: Der Milchverarbeiter Emmi setzt auf trendige Produkte.

Zwei Getränke stehen an der Bilanzmedienkonferenz von Emmi am Montag zur Degustation vor jedem Journalisten auf dem Tisch: der Emmi Almond Macchiato, ein Kaffee mit Mandel- statt Kuhmilch, und der Emmi Caffè Latte High Protein Mr. Big 370ml. Der Emmi Almond Macchiato repräsentiert eines der Wachstumsfelder des Konzerns, der Markt für vegane Milchalternativen, der Mr. Big ein weiteres: Proteindrinks. Diese sind im Trend, weil sie beim Muskelaufbau und Abnehmen helfen sollen. Als ein weiteres Wachstumsfeld nannte CEO Urs Riedener italienische Desserts. Emmi hat letztes Jahr als eine von fünf Akquisitionen, Beteiligungen oder Zusammenschlüssen die italienische Pasticceria Quadrifoglio übernommen. Nun soll eine ganze Serie unter dem Titel «Barista» vor allem für die USA lanciert werden.

Mit dem vergangenen Jahr zeigten sich die Exponenten des Milchverarbeiters aus Luzern zufrieden. «Wir blicken strategisch und finanziell auf ein gutes Jahr zurück», sagte Verwaltungsratspräsident Konrad Graber. Emmi erzielte 2019 einen Umsatz von 3,494 Milliarden Franken und wuchs damit organisch um 2,2 Prozent. Mit 4,1 Prozent am stärksten wuchs der Konzern in der Region Americas (Nord- und Südamerika). Erstmals wurde in dieser Region mehr als eine Milliarde Franken umgesetzt. Angepeilt wurde in der Region aber eigentlich ein Wachstum von 4 bis 6 Prozent. «Dass wir jetzt am unteren Ende sind, hat mehrere Gründe», sagte Urs Riedener. Einerseits seien dies die sozialen Unruhen in Chile aber auch die Milchknappheit in Tunesien. «Wir hätten mehr verkaufen können, wenn wir genügend Milch gehabt hätten.»

Dividende soll steigen

Auch in der Schweiz wuchs der Konzern aber nur um 1 Prozent, insgesamt trägt der Heimmarkt noch 47,9 Prozent zum Gesamtumsatz von Emmi bei; der Konzern wird immer internationaler. Das milchbasierte Geschäft in der Schweiz sei aber über die Jahre stabil, kommentierte Riedener. International der Spitzenreiter bei den Produktegruppen waren die verschiedenen Käsesorten, dicht gefolgt von den Molkereiprodukten. Emmi-Käse erhalten auch immer wieder Auszeichnungen: 26 waren es bei den letztjährigen Cheese Awards in Bergamo. Generell ein Wachstumsgarant sind Bioprodukte, diese machen bereits 10 Prozent des Umsatzes aus. Er freue sich, dass auch die Aktionäre an der erfolgreichen Entwicklung teilhaben könnten, so Urs Riedener. Die Dividende soll an der nächsten Generalversammlung von 9 auf 12 Franken erhöht werden.