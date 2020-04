Deutschland macht die Läden wieder auf – doch Kanzlerin Merkel warnt bereits eindringlich

Ein zaghafter Schritt zurück zu einer Zeit vor Corona: In den meisten deutschen Bundesländern durften am Montag Buchhändler, Autohäuser und Fahrradgeschäfte sowie Läden mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmeter unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln wieder öffnen. Reporter vor Ort berichten von steigenden Bewegungen in den Innenstädten. «Man freut sich total, jetzt geht es wieder los», sagt der Inhaber eines Bochumer Dekorationsladens gegenüber der Lokalpresse. In der zwischen Dortmund und Essen liegenden Stadt herrschte am Montag mehr Betriebsamkeit in der Innenstadt als in den vergangenen Wochen.

Doch einen Run auf die seit vier Wochen verschlossenen Geschäfte war im ganzen Land nicht zu verzeichnen. Experten überrascht die weitgehende Zurückhaltung der Konsumenten keineswegs. «Im Bereich Lifestyle und Mode wird die Zurückhaltung der Verbraucher länger anhalten. Diese Geschäfte werden sich schwertun, das Umsatzloch auszugleichen», zitiert die «Bild» den Konsumpsychologen Hans-Georg Häusel.

Mit Ausnahme von Spezialgeschäften wie Baumärkten werde der Konsum nur schleppend wieder anziehen. Millionen von Menschen wurden in der Corona-Krise in Kurzarbeit geschickt, die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie treibt viele Menschen um. «Der Konsum wird nicht explodieren. Die Delle bleibt», so der Experte weiter: «Bei Dingen, die die Menschen nicht unbedingt brauchen, werden sie sich deshalb noch eine Weile zurückhalten.»