Die Angst vor dem Shitstorm: Wie sich Migros & Co. dem Druck der öffentlichen Meinung beugen

Heute sind es Tragtaschen, gestern waren es Süssigkeiten. Vergangene Woche verkündete die Migros, dass sie die «Mohrenköpfe» der Firma Dubler aus ihren Regalen verbannt. Der Name könne als provozierend empfunden werden, hiess es vonseiten des Detailhändlers. Im Fall der «Mohrenköpfe» reagierte die Migros auf einen Tweet, bei den Papiertaschen wird einem möglichen Aufschrei vorgegriffen, bevor dieser überhaupt erst entstanden ist.

Um ihre Kunden in der Coronakrise etwas aufzuheitern, liess die Migros bei drei Künstlerinnen Einkaufstaschen gestalten. 120'000 Stück wurden produziert und in die Migros-Filialen ausgeliefert. In den Verkauf gelangt sind die Taschen jedoch nie. Migros zog die Säcke, auf denen Zeichnungen einer nackten Frau mit Katze zu sehen sind, wieder zurück. Zu «sexistisch» seien die Motive, teilte man den Künstlerinnen mit, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete.

Jedes Husten auf Twitter kann dazu führen, dass man an den Pranger gestellt wird.

Viele Firmen beschäftigten mittlerweile eigene Abteilungen, um die sozialen Medien zu durchforsten. «Wird etwas Rufschädigendes gefunden, leuchten die Warnlampen.» Und häufig wird rasch reagiert – wie im Fall Dubler. Bauhofer kritisiert den Entscheid als «vorschnell».

Marketing-Expertin Adrienne Suvada von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften kritisiert, dass die Migros nicht etwas Eigenes, Positives getan habe, um sich in die Rassismus-Diskussion einzumischen. Weil sie stattdessen einen Kleinunternehmer über die Klippe gestossen habe, stehe sie nun selbst am Pranger.

«Heute gilt nur: Rette sich, wer kann.»

Suvada sieht allgemein die Tendenz, dass Geschäftsbeziehungen über Bord geworfen werden, sobald ein Shitstorm aufzieht. «Es heisst nicht mehr wie in der Ehe Zusammenhalten in guten und in schlechten Zeiten. Es gilt nun: Rette sich, wer kann.» Sie nennt das Beispiel von Mirjam Jäger. Die Post kündigte ihr im Nu die Zusammenarbeit, als sich die Influencerin abfällig über eine «Black Lives Matter»-Demonstration äusserte. «Bei diesem Thema verträgt es gar nichts», sagt Suvada.

Firmen öffentlich zu kritisieren, gehört zum Beruf von Oliver Classen von Public Eye. Die Nichtregierungsorganisation pocht auf die Einhaltung von Menschenrechten durch Schweizer Firmen im Ausland. Er beobachtet, dass die Stimme der Strasse beziehungsweise des Internets lauter und mächtiger geworden ist. «Ich kann mich noch daran erinnern, als in der Schweiz niemand etwas unter dem Begriff ‹Political Correctness› verstand. Heute kann es sich kein Konzern mehr leisten, nicht darauf zu achten.»

Das habe vor allem mit dem Erstarken der sozialen Bewegungen zu tun. «Im Moment wechseln sich Umwelt, Frauen- und Antirassismusthemen im Vierteljahrestakt ab. So etwas gab es in dieser Grösse und Geschwindigkeit noch nie», sagt Classen. Er führt dies auf eine allgemeine Verunsicherung zurück, die durch die Corona-Krise noch akzentuiert werde. Und natürlich spiele das Internet eine Rolle. Früher brauchte es mehr Zeit und die traditionellen Medien waren wichtiger.

Ein CVP-Nationalrat will sich nicht mehr

«zu allen Themen äussern»

Doch auch schon bevor Social Media derart in unser Leben drängte, zählte die öffentliche Meinung. Einer, der das am eigenen Leib erfahren hat, ist Alois Gmür, CVP-Nationalrat für den Kanton Schwyz. Gmür ist Bierbrauer und Mitinhaber der Brauerei Rosengarten Einsiedeln. Als sich Gmür vor einigen Jahren für ein härteres Asylgesetz stark machte, sprangen ihm Kunden aus der linken Szene ab. Mit den Verantwortlichen der Berner Reitschule konnte er zwar die Wogen glätten, ein 1.-Mai-Fest in Zürich verzichtete aber auf sein Bier.

Gmür hat aus der Episode seine Lehren gezogen. Er sagt: «Ich äussere mich politisch nicht mehr zu allen Themen.» Klar, darunter leide letztlich die Politik, sagt Gmür. «Am Schluss ist einem das eigene Geschäft aber näher als der politische Betrieb.» Auch vor dem kommenden Abstimmungskampf zur Beschaffung neuer Kampfjets – die er befürwortet – hat Gmür Respekt. Die Gefahr ist gross, dass ihm einige Kunden seine Zustimmung übelnehmen werden.