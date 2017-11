Nirgends ist der Anteil der börsenabhängigen Finanzaktiva am Gesamtvermögen höher als in den Portfolios der betuchten Privathaushalte in den genannten Staaten – allen voran Amerika (71 Prozent). Viele besitzen zudem Immobilien und profitierten von den gestiegenen Häuserpreisen. Daher verwundert nicht, dass auch Deutsche, Franzosen, Italiener oder Australier heuer zu den grössten Gewinnern in der Vermögensstatistik gehören (in absoluten Zahlen).

Doch damit könnte bald Schluss sein. Denn eine Zinserhöhung wird früher oder später mit Sicherheit auch in Europa Tatsache werden und zu Preiskorrekturen an den Aktienmärkten und bei den Immobilienpreisen führen. Kommt hinzu: Die Vermögensverteilung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten verschlechtert. Das zeigen Statistiken, die die Vermögensentwicklung einer Durchschnittsperson mit der des durchschnittlichen Vermögens vergleichen. In Europa ist das Durchschnittsvermögen in den letzten 17 Jahren von 70 000 Dollar auf gegen 140 000 Dollar pro Kopf gestiegen, während ein durchschnittlicher Erwachsener sein Vermögen zwar ebenfalls verdoppeln konnte, aber auf lediglich 20 000 Dollar.

Die Autoren der CS-Studie gehen deshalb davon aus, dass mehr als 50 Prozent der Millennials im Unterschied zu den langsam ins Pensionsalter kommenden Babyboomern nie eine Erbschaft werden antreten können. Vor allem in den USA sind auch die hohen Schulden ein Thema, mit denen Millennials ihre Ausbildung finanzieren mussten. In keiner der vergangenen sechs Generationen waren die Schulden der Jungen höher als bei der jüngsten Generation. Darüber hinaus bekommen sie die Folgen der sich teilweise verschlechternden Einkommensverteilung stärker zu spüren. Denn in vielen Industrieländern konzentriert sich nicht nur das Einkommen seit geraumer Zeit, auch die Einkommensmobilität hat abgenommen. Damit wird der Aufstieg in eine höhere Einkommensklasse schwieriger. Zudem sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Personen höherer Einkommensklassen absteigen.

Mittelstand vs. Millionäre

Verteilungsprobleme gibt es auch in Schwellenländern mehr als genug. Doch in vielen dieser Länder bringt der Vermögenszuwachs nicht nur in den obersten Sphären Gewinner hervor, sondern vergrössert auch die Mittelklasse. Das gilt vor allem für China. Dort besitzen bereits rund 420 Millionen Menschen ein Vermögen von mehr als 10 000 Dollar. Damit ist diese Mittelklasse bereits so gross wie die in Europa, Japan und den USA zusammen. Die chinesische Parteiführung hat sich im neuen Fünfjahresplan den weiteren Ausbau des Mittelstandes auf die Fahne geschrieben. Diese Vorgabe kommt nicht von ungefähr: Im Reich der Mitte wächst neben der immer noch stark verbreiteten Armut die Anzahl an Superreichen rasant. Diese zählt gemäss CS-Studie aktuell rund 2 Millionen Personen und ist damit etwa gleich gross wie die Millionärs-Community in Deutschland. Politisch ist die Akzeptanz einer solchen Kaste in der Bevölkerung naturgemäss höher, wenn auch etwas vom Vermögenswachstum für die Masse abfällt.

In der Schweiz ist die Millionärsdichte zwar so hoch wie nirgendwo sonst. Das Land zeichnet sich gemäss der Studie aber durch eine im langfristigen Vergleich ungewöhnlich konstante Entwicklung der Vermögensverteilung aus. Diese Betrachtung unterschlägt indessen, dass bei den Einkommen auch hierzulande die Schere auseinandergeht. Gemäss einer aktuellen Untersuchung der Ökonomen Isabel Martinez und Reto Föllmi von der Universität St. Gallen hat sich die Ungleichheit beim Einkommen jüngst vor allem wegen des Lohnanstiegs der Bestbezahlten vergrössert.