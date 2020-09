Die Konsumentenpreise sind im August stabil geblieben

(mg) Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag schreibt, würde sich die Preisstabilität durch entgegengesetzten Entwicklungen ergeben. So seien nämlich die Preise für den Luftverkehr, die Pauschalreisen ins Ausland und die Wohnungsmieten gesunken. Was die Statistiker weiter freut: Die Qualität der Resultate entspreche wieder in den allermeisten Kategorie den üblichen Standards. Einzig bei den Flugtarife und den Preisen für Sportveranstaltungen wirkt sich die Covid-19-Krise demnach noch aus. Hier gebe es derzeit schlicht nicht genügend Datenmaterial, schreibt das BFS.