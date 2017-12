Am Ursprung ihrer ersten Beteiligung beim «St. Galler Tagblatt» stand eine Nötigung. Freisinnige St. Galler fürchteten, Einfluss auf ihr Blatt zu verlieren, und wandten sich hilfesuchend an die freisinnige Bastion «NZZ». Die finanzstarke Zeitung lehnte mehrfach ab, bis sie widerwillig – «um den Fortbestand des ‹St. Galler Tagblatts› als Zeitung mit liberal-bürgerlicher Grundhaltung sicherzustellen» – eine Finanzbeteiligung einging (1991). Weitgehend unabhängig vom Zürcher Mutterhaus weitete das «Tagblatt» sein Einflussgebiet aus, übernahm den Konkurrenten «Ostschweiz» (1998) und expandierte in elektronische Medien.

Die Rolle von Ringier

Dass auch der Medienverbund der «Luzerner Zeitung» zu den NZZ-Regionalmedien gehört, hat eine Vorgeschichte in Bern und hat vor allem mit einer speziellen Verbindung zum Ringier-Konzern zu tun. Ringier, der Zeitschriften- und Boulevardverlag aus Zofingen, hatte mit dem Kauf einer Druckerei in Adligenswil (1973) auch die «Luzerner Neueste Nachrichten» (LNN) erworben. Als sich die Gelegenheit bot, in Bern den Prestigetitel «Bund» zu erwerben, griff Ringier zu (1992). Rasch musste der Medienkonzern jedoch erkennen, dieses Geschäft nicht zu beherrschen. In Bern wie Luzern zog Ringier die «NZZ» an Bord – und verabschiedete sich selbst aus dem Regionalzeitungsgeschäft (1998). In Bern scheiterte auch die «NZZ» und reichte den «Bund» in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an Tamedia weiter (2007). In Luzern war die LNN mit der «Luzerner Zeitung» zusammengegangen (1996). Ausgehend vom Ringier-Paket übernahm die «NZZ» schrittweise das Unternehmen, das sich in der Zentralschweiz so durchsetzte wie das «St. Galler Tagblatt» in der Ostschweiz und die AZ Medien in der Nordwestschweiz.