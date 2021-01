Die Migros knausert bei Kurzarbeit – das macht die Konkurrenz

So etwa die Migros: Die grösste private Arbeitgeberin der Schweiz musste dieser Tage heftige Kritik einstecken, weil sie die Lohneinbusse im Gegensatz zur ersten Coronawelle im Frühjahr nicht mehr generell ausgleicht – trotz erfolgreichem Geschäftsjahr 2020. Marcel Schlatter, Leiter der Medienstelle, bestätigte auf Anfrage einen Bericht des «SonntagsBlick». Die Begründung: Kündigungen sollen so vermieden werden. Die Unia verurteilte den Entscheid scharf, er sei «unverantwortlich» und «unanständig».

Ob Verkäufer, Beraterinnen oder Lagermitarbeiter: Mit dem aktuellen Teil-Lockdown dürften zahlreiche Angestellten wieder in Kurzarbeit geschickt werden. Je nachdem müssen sie dabei mit einer Lohneinbusse rechnen: Denn wer auf Kurzarbeit ist, wird zwar vom Staat entschädigt, der Arbeitnehmer erhält aber bloss 80 Prozent des Gehalts. Viele Unternehmen haben die Differenz bisher deshalb kompensiert – im neuen Jahr tun dies einige aber nicht mehr.

Weniger Glück haben Angestellte im Non-Food-Bereich, insbesondere in der gebeutelten Modebranche: Während H&M Schweiz den Lohn im vergangenen Jahr noch ausgeglichen hat, erhalten Angestellte jetzt nur noch 80 Prozent ihres Gehalts. Bei kleinen Boutiquen, die keinen mächtigen Konzern im Rücken haben, ist ein Lohnausgleich ebenfalls sehr unwahrscheinlich.

So verzichten selbst die Warenhausketten Manor und Globus auf das Bezahlen der Differenz – sowohl in der ersten als auch jetzt in der zweiten Welle. Bei Globus heisst es: