Die Reisebranche leidet: Vom Boom zum Crash in wenigen Wochen

Es wagen sich zwar wieder mehr Menschen auf Auslandsreisen als noch im Lockdown. Doch es sind weit weniger als in früheren Jahren. Das zeigt sich in verschiedenen Umfragen. Trauen sich Personen ins Ausland, bleiben sie vorzugsweise in Europa. Solche Reisen können sie meist bequem selber buchen.

Zugleich muss der Sprecher gleich einschränken, dies gelte: «Für alle Destinationen, in denen ein unbeschwertes Ferienerlebnis zu verantwortbaren Bedingungen möglich ist.» Es ist in diesem Coronasommer nicht einfach, in möglichen Kunden ein echtes Fernweh zu wecken.

Globaler Einbruch des Tourismus von 60 bis 80 Prozent

Von Boom zu Crash in wenigen Wochen: So ergeht es dem Tourismus. Bis vor kurzem schien er eine unaufhaltsame Naturkraft zu sein, der weder Terroranschläge noch Kriege etwas anhaben konnten. Die Touristenzahl war auf dem Weg bis 2030 die Marke von 1,8 Milliarden zu erreichen – eine Verdreifachung in dreissig Jahren.

Nun der globale Crash. Eine Studie der Uno-Organisation Unctad hält einen Einbruch von 60 bis 80 Prozent in diesem Jahr für möglich, je nachdem wie lang die Krise dauert. Schlimmstenfalls droht weltweit ein Verlust an Wertschöpfung von 3,3 Billionen Dollar.

Diesem globalen Crash kann sich der Schweizer Tourismus nicht entziehen. Vor allem den Reisebüros bricht das Geschäft ein. Sie können nicht auf eine Welle einheimischer Gästen hoffen, denen nichts anderes übrig bleibt, als die Schweiz zu entdecken. «Eine solche Krise hat die Reisebranche noch nicht erlebt», sagt daher Max Katz, Präsident des Schweizer Reiseverbands. Es werde mit einem Umsatzrückgang von 70 bis 80 Prozent gerechnet.

Gleich fast ein Fünftel des Personals abgebaut

Eine rasche Erholung wird es wohl nicht geben. Auch 2021 werden die Umsätze um 30 bis 40 Prozent unter dem Vorkrisenniveau liegen. Aus den Rückmeldungen seiner Mitglieder schliesst der Verband: ein Viertel aller Arbeitsplätze könnte verloren gehen.

Der Wechsel von Boom zu Crash trifft auch die Hotellerie, wie eine neue Umfrage von Hotelleriesuisse zeigt. Betriebe, die Mitarbeiter entlassen mussten, bauten gleich fast ein Fünftel des Personals ab. Die Arbeitslosigkeit ist stark gestiegen, auf 13 Prozent im Mai. Es könnte weiter nach oben gehen. In den Städten erwarten die Hotels für den Sommer bloss eine Auslastung von 23 Prozent – drei Mal weniger als im Sommer 2019.

Und auch fern der Städte leidet das Geschäft. In den Bergregionen sind die Hotels zwar besser ausgelastet als die städtische Konkurrenz. Aber im Vergleich zum Sommer 2019 läuft es auch in ländlichen Regionen schlechter. So richtig glückliche Hoteliers werden im Coronasommer 2020 auf dem Land wie in den Städten sehr selten zu finden sein.