Zum aktuellen Börsenkurs gerechnet, handelt es sich um rund 105 Millionen Titel oder etwa 3 Prozent aller Aktien. Für viele Aktionäre ist das offensichtlich zu wenig. Tatsächlich ist es nur ein Pappenstiel, wenn die 50 Milliarden Franken herangezogen werden, welche die Bank seit 2012 an frischem Kapital aufnehmen musste. Während UBS-Chef Sergio Ermotti von einem hervorragenden Jahresergebnis sprach, stieg die UBS-Aktie lediglich um 0,4 Prozent.

Gleichzeitig scheinen die Anleger zu erkennen, dass die Bank sechs Jahre nach dem grossen strategischen Kurswechsel weg vom risikoreichen Handelsgeschäft in Richtung Vermögensverwaltung zunehmend an ihre Grenzen stösst. Das zeigen auch die neuen Leistungsziele, die durchweg bescheidener sind als die alten. Künftig soll der Vorsteuergewinn nicht mehr «mindestens» 15 Prozent des Eigenkapitals erreichen, sondern nur noch gerade so viel. Das Ziel wurde 2017 wie im Jahr davor verfehlt.

Neu wird auch ein Kosten-Ertrags-Verhältnis von nurmehr 75 Prozent angestrebt, nachdem das Ziel bisher rund 65 Prozent betragen hatte. Die Kapitalbeschaffung sei teuerer geworden. Der Grund: Die aufsichtsrechtlichen Auflagen, welche die Bank 2012 noch für temporär gehalten hatte, seien zu einem permanenten Aufwand geworden, erklärte Ermotti.

Selbst in der Vermögensverwaltung wird die Bank bescheidener als zuvor. Die Neugelder sollen künftig pro Jahr lediglich zwischen 2 und 4 Prozent zunehmen. Viel von dem Geschäft, das man in der Finanzkrise verloren hatte, habe man inzwischen zurückgewonnen. In den USA sei man inzwischen mehr darauf aus, die Kunden zu halten, als neue, teure Berater einzustellen.

Sparen geht vor

Um weiter sparen zu können, wird die UBS die beiden bisher als getrennte Divisionen geführten Vermögensverwaltungseinheiten in den USA und im Rest der Welt zusammenlegen. Der überraschende Abgang von Jürg Zeltner, der bis Dezember die globale Vermögensverwaltung leitete, habe mit der Zusammenlegung der beiden Einheiten rein gar nichts zu tun, sagte Ermotti.

Zeltner und Tom Naratil, der für das US-Geschäft zuständig war, hätten während zweier Jahre gezielt auf die Fusion hingearbeitet. Die neue Einheit soll künftig von Naratil und Martin Blessing gemeinsam geleitet werden. Blessing leitete bis Ende vergangenen Jahres das Schweiz-Geschäft. Doppelbesetzungen bewähren sich bekannterweise nur selten. Aber sie können offenbar zur Notwendigkeit werden, wenn es mit dem Sparen schnell gehen muss.