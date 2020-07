Die Wettbewerbskommission befreit die Swatch-Tochter und Uhrwerk-Produzent ETA von ihren Fesseln

«Pardon? Wie bitte?»: Der Journalist des Westschweizer Wirtschaftsblatts «L’Agéfi» war überrumpelt, als der damalige Swatch-Patron Nicolas G. Hayek im Dezember 2009 im Interview einen für die Schweizer Uhrenindustrie radikalen Schnitt ankündigte: Swatch wolle mit ihrer Tochterfirma ETA andere Hersteller nicht länger mit Uhrwerken beliefern. «Ja, sie haben richtig verstanden», doppelte Hayek auf die verdutzte Rückfrage nach. Swatch habe Milliarden in die Produktion gesteckt, «während sich die Mehrheit der Uhrenhersteller bei uns bedient und stattdessen in die Werbung investieren kann».

2013 verständigten sich die Wettbewerbshüter mit Swatch auf eine einvernehmliche Regelung: ETA verpflichtet sich, die Liefermengen bis Ende 2019 jährlich zu reduzieren. Dieses «phasing out» sollte Anreize schaffen, damit auf dem Markt eine ausreichende Konkurrenz entsteht. Danach sollte die ETA frei von Lieferpflichten und -beschränkungen operieren dürfen.

«Die Rechnung ist aufgegangen»

Doch im November 2018 eröffnete die Weko zum grossen Ärger von Swatch ein Wiedererwägungsverfahren. Sie prüfte, ob sich die Marktverhältnisse so entwickelt haben, wie 2013 angenommen. Der Abschluss dieses Prozesses verzögerte sich wegen der umfangreichen Analyse und weil sich die betroffenen Parteien, auch Swatch, «nicht übermässig kooperativ gezeigt haben», sagte Weko-Direktor Patrik Ducrey gestern.

Zum Abschluss des Verfahrens zeigte sich die Weko zufrieden mit der «phasing out»-Strategie: «Die Rechnung ist aufgegangen», so Präsident Andreas Heinemann. Die 2013 gesetzten Anreize hätten funktioniert, «der Markt hat die Herausforderung angenommen». ETA sei zwar weiter dominant, doch gebe es für Marktteilnehmer Alternativen. Die Weko will den Markt weiter beobachten, aber ohne systematisches Monitoring. Bei einzelnen Kundenbeziehungen mit «individuellen Abhängigkeiten, wo sich die Frage von «punktuellen Lieferverpflichtungen» stellt, stehe der zivilgerichtliche Weg offen.

Beim Verband der Schweizer Uhrenindustrie begrüsst man den Entscheid, der «endlich Sicherheit und Klarheit schafft», so Direktor Jean-Daniel Pasche.

Wurzeln des Konfliktes liegen in den 1920er Jahren

Die Geschichte des Konfliktes reicht bis in die 1920er Jahre zurück, zur Gründung der ETA-Vorläuferin Ebauches SA. Sie war Teil des «Uhrenstatuts», eines von den grossen Unternehmen der Branche etablierten und vom Bund und den Banken gestützten Kartells. Darin hatte die Industrie fast die gesamte Produktion von Uhrwerken an die «Allgemeine Schweizer Uhrenindustrie AG» (Asuag) übertragen. Das Ziel: In der damaligen Wirtschaftskrise den Technologietransfer an ausländische Mitbewerber zu verhindern, wie Pierre-Yves Donzé erklärt, Wirtschaftshistoriker aus Neuenburg und Autor mehrer Bücher über die Uhrenbranche.