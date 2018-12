Die Wirtschaft wächst, doch die Löhne stagnieren. Das ist das unschöne Bild, das laut OECD für alle Industriestaaten gilt, auch für die Schweiz. «Wageless growth» nennt es der Länderverein. Dieses scheint auch in der Schweiz zur neuen Normalität zu werden, befürchten die Gewerkschaften. Dennoch dürften die Löhne in den nächsten Jahren wieder stärker steigen.

Diese Woche traten mehrere Gewerkschaften mit harten Worten an die Öffentlichkeit. Die Löhne würden zwar für einen Grossteil der Arbeitnehmer zunehmen. Doch die Teuerung fresse diese Erhöhungen weg, sodass unter dem Strich kaum etwas übrig bleibe. Dabei erlebe die Schweiz gerade einen Boom. Dies sei ungenügend. Unia-Präsidentin Vania Alleva lieferte eine Erklärung hinterher: Man sehe sich konfrontiert mit einer neuen Härte der Arbeitgeber.

Überschiessen und Korrektur

In den Statistiken zeigt sich tatsächlich auf den ersten Blick ein bedenklicher Trend. So sind die realen Löhne gemessen am Schweizer Lohnindex schon 2017 gesunken, 2018 werden sie erneut leicht nachgeben. Die Arbeitnehmer können sich also für ihr Geld weniger kaufen. Eine Wende ist bis 2020 nicht zu erkennen. Der Lohnindex wird real nur schwach steigen, so prognostiziert es die KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich.