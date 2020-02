Die Zahl der Skiunfälle hat 2019 rasant zugenommen – doch in einer Sportart sind es noch mehr

(mg) Knapp eine halbe Million Unfälle wurden im letzten Jahr der Suva gemeldet. Die 480'000 gemeldeten Vorfälle entsprechen einer kleinen Zunahme von 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon passieren weniger als die Hälfte während der Arbeit: 60 Prozent aller gemeldeten Vorfälle ereigneten sich in der Freizeit.

Auffallend sei die starke Zunahme der Skiunfälle, schreibt die Suva in ihrer am Mittwoch publizierten Unfallstatistik. Mit Abstand am meisten Menschen sind im vergangenen Februar auf der Piste verunfallt. Mit 5100 betroffenen Personen gab es dabei über 1000 Vorfälle mehr als noch im selben Monat des Vorjahres.