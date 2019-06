Andrew Walo ist als Chef von Axpo bald Geschichte. Sein pingeliger Führungsstil dürfte den Angestellten des Energiekonzerns jedoch noch lange in Erinnerung bleiben. Wenn eine Zahl nicht stimmte, eine Formulierung unklar war, konnte das Walo sein Gegenüber auf unangenehme Weise spüren lassen. Seine Detailversessenheit zeigte sich etwa, als er bei Axpo ein grosses Sparpaket durchpeitschte. Konnte die Position im Budget noch so klein sein, sie entging seinem Auge nicht. Doch so gelang es Walo, Millionen aus dem Konzern «herauszuputzen», wie es auf Saniererdeutsch heisst.

Die Sparübung war nötig, um die grösste Schweizer Energiegruppe durch die Stromkrise der letzten Jahre zu führen. Der Preis für eine Kilowattstunde ist nach der Finanzkrise kontinuierlich gefallen und erreichte im März 2016 den absoluten Tiefpunkt. Das brach Energiekonzernen wie der Axpo, die selbst Strom produzieren und am Markt absetzen müssen, fast das Genick. Die Folge waren riesige Verluste und milliardenschwere Abschreiber auf den Kraftwerksanlagen.

Doch das Blatt hat sich gewendet. Die Strompreise ziehen wieder an. Und die Axpo schreibt wieder Gewinne. Sogar die jahrelang ausgesetzten Dividendenzahlungen an die Eignerkantone sind wieder in greifbare Nähe gerückt. Was gibt es da noch zu tun für Walo, den beinharten Sanierer? Nicht mehr viel, sagt eine mit den Vorgängen vertraute Quelle: «Er hat seinen Job gemacht, der Verwaltungsrat braucht ihn nicht mehr.»

Erste Brüche

Kommt hinzu: Das Verhältnis zwischen CEO Andrew Walo und Verwaltungsratspräsident Thomas Sieber ist nicht das beste. Die beiden sind komplett unterschiedlich. Sieber als ehemaliger Chef des Mobilfunkanbieters Orange hatte es nicht einfach, sich den Respekt des Energievollprofis zu erwerben. Offenbar war Sieber schon länger bemüht, Walo loszuwerden. Doch das war nicht so einfach. Denn in den Krisenjahren war Sieber schlicht auf das Wissen und die Erfahrung von Walo angewiesen.

Den ersten sichtbaren Bruch zwischen den beiden gab es Ende 2016, als Axpo die Gründung der Axpo Solutions ankündigte. In dieser neuen Gruppengesellschaft sollten die gewinnbringenden Aktivitäten wie neue erneuerbare Energien und das internationale Kundengeschäft gebündelt werden. Neue Investoren sollten Geld in die Axpo Solutions einschiessen, um am Markt wachsen zu können, wozu die damals blutende Axpo nicht in der Lage war.