Der Name klingt etwas nach Zahnpasta; Remicade. Hätte er einen Geschmack, wäre der bitter. Denn Remicade hilft zwar gegen Entzündungskrankheiten, nicht aber gegen steigende Kosten: Das Mittel führt die Liste der 15 teuersten Medikamente in der Schweiz an. Sie machen 16 Prozent der Arzneikosten aus. Das ist viel Geld; beliefen sich die Gesamtkosten 2016 doch auf sieben Milliarden Franken.

Der Preis von Remicade soll ab 2018 sinken. Das hoffen allen voran die Versicherer. Nachdem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) zwei Jahre lang keine Arzneimittelpreise überprüft hat, läuft aktuell die Inspektion für das erste Drittel aller in der Schweiz von der obligatorischen Krankenkasse vergüteten Medikamente. Dieses Drittel hat es in sich: Das Kostenvolumen der ersten und grössten Medikamentengruppe beträgt 2,8 Milliarden Franken im Jahr, rechnet Versicherer Helsana vor.