Bloss: In der Schweiz wird immer weniger Wein getrunken. Im Schnitt waren es zuletzt noch 40 Flaschen pro Jahr – zwei weniger als im Vorjahr. Dennoch behaupten sich die beiden grössten Detailhändler unangefochten an der Spitze: Die Migros ist mit ihrer Tochter Denner ein traditionell starker Player.

Und Coop versucht, mit dem Kauf von spezialisierten kleineren Weinhäusern wie zuletzt Zanini im Tessin, Riegger in Birrhard oder der Casa del Vino in Zürich, in Segmenten mit höheren Preisen Fuss zu fassen. Dort aber verteidigen Mövenpick und andere etablierte Weinhändler das Terrain vehement. Damit geraten die Weinfachgeschäfte zunehmend unter Druck.

Keine echten Rabatte

Eine Folge des Verdrängungskampfs ist für Konsumenten regelmässig sichtbar. Das sind die Rabattschlachten, vergangene Woche zum Beispiel 20 Prozent bei Denner und bei Coop. Mövenpick lockt mit dem «Spring Sale» und Rabatten von 13 bis 41 Prozent. Beim unabhängigen kleinen Importeur Cavino in Stäfa schüttelt Felix Woodtli den Kopf, nicht zuletzt auch über die Naivität mancher Kunden, die sich echte Schnäppchen erhoffen.

Solche Rabatte würden natürlich vorher auf die Preise geschlagen, um im Kampf um die Marktanteile zu überleben, sagt er. Bezahlt werde die Rabattschlacht auch durch ausgepresste Produzenten. Er ist überzeugt, dass die Weinvielfalt und -qualität darunter leiden. Woodtli kann auf eine treue Stammkundschaft zählen, die auch Unkonventionelles mag, etwa sein ab 2006 aufgebautes zweites Standbein, die Edition ChateauxCarton. Das sind hochwertige Weine im Bag-in-Box, «gewöhnungsbedürftig», wie er einräumt.