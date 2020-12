Drohen Entlassungen und Umsatzverluste? 5 Fragen und Antworten zu den Plänen des Bundesrats für Skigebiete

Wie viel Tourismus wird der Bundesrat über die Weihnachtstage zulassen? Deutschland, Frankreich und Italien drängen schon lange auf einen scharfen Ski-Lockdown – mit Erfolg. Diese Woche hat der österreichische Kanzler Sebastian Kurz seinen Widerstand aufgegeben. Zwar sollen die Skipisten in den Tiroler und Vorarlberger Alpen über die Festtage geöffnet werden, doch für Hotels und Gaststätten im Skigebiet gilt bis zum 7. Januar ein Schliessungsbefehl.

Das ist ein harter Schlag für die Tourismusindustrie in der Alpenrepublik. Ein Drittel der Saison sei futsch, sagte Franz Hörl, Obmann des Fachverbandes der Österreichischen Seilbahnen in der Wirtschaftskammer, gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Der Schweizer Bundesrat steht vor einer schwierigen Entscheidung. Am Freitag wird er allfällige neue Massnahmen kommunizieren. Wir suchen nach Antworten auf die fünf drängendsten Fragen:

1. Kann der Bundesrat die Skisaison mit harten Massnahmen retten?

Durch zusätzliche Schutzmassnahmen können vielleicht Reiserestriktionen verhindert und somit mehr ausländische Gäste über Weihnachten in die Schweiz geholt werden, aber auf die Schweizer Gäste können allzu restriktive Bedingungen abschreckend wirken. «Der Bundesrat muss eine sehr schwierige Abwägung vornehmen», sagt Tourismusexperte Benjamin Studer von BAK Economics, einer Agentur für regionale und branchenbezogene Wirtschaftsanalysen in Basel.

Für Studer ist aber klar, dass Schweizer den Ausfall der ausländischen Gäste bei weitem nicht kompensieren können. BAK Economics prognostizierte schon vor drei Wochen für die Monate September bis April einen gesamtschweizerischen Ausfall von rund 6 Millionen oder mehr als ein Viertel aller Logiernächte in der Hotellerie.

2. Was kostet ein weihnächtlicher Ski-Lockdown nach österreichischem Vorbild?