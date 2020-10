«Durch diesen Herbst kommen wir nur gemeinsam»: Sommaruga appelliert an Bevölkerung

«Wir müssen die Reproduktionszahl halbieren, um die Kontrolle zurückzuerlangen», erklärte Gesundheitsminister Alain Berset. Derzeit liege diese bei 1,7. Das bedeutet, dass 10 positive Menschen 17 weitere anstecken. Laut Sommaruga ist dabei jede und jeder gefragt – ob jung oder alt, Risikogruppe oder kerngesund. «Auch durch diesen Herbst kommen wir nur gemeinsam», appellierte die Bundespräsidentin an die Bevölkerung.

(rwa) Der Bundesrat hat am Mittwoch eine Reihe einschneidender Massnahmen präsentiert. «Es werden nicht alle mit allen Massnahmen einverstanden sein», erklärte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga vor den Medien. Für den Bundesrat gibt es aber keine Alternative. «Niemand möchte, dass in unseren Spitälern der Platz fehlt.» Für Sommaruga ist auch klar, dass der Schaden für die Wirtschaft grösser wäre, wenn jetzt nichts unternommen werde.

Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz

Als eine der Massnahmen wird die Maskenpflicht auf den Arbeitsplatz ausgeweitet. Wer kein Einzelbüro hat, muss eine Maske vor dem Computer tragen. Der Bundesrat empfiehlt, dass Arbeitnehmer möglichst von zu Hause arbeiten. Neu muss eine Maske zudem in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen getragen werden.

In der Vernehmlassung hatte der Bundesrat gar eine generelle Maskenpflicht im Freien vorgeschlagen. Nach Kritik der Kantone ist er jedoch zurückgekrebst. So gilt die Maskenpflicht im Freien nur, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann – etwa auf Einkaufsstrassen in Innenstädten.