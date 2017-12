Freud und Leid liegen manchmal nah beieinander. Im Falle des Euro-Airports arg nah. Am Dienstag gaben die Vertreter der Billiglinie Easyjet bekannt, dass das Angebot am Flughafen stark ausgebaut wird: Ab Sommer 2018 werden hier zwei zusätzliche Flugzeuge stationiert – total werden es 11 sein – und sechs neue Destinationen, darunter Wien, Athen und Belgrad, angeflogen.

Damit bieten die Briten ab kommendem Jahr 63 Destinationen ab Basel an. Überdies schafft Easyjet 72 weitere direkte Arbeitsplätze am Euro-Airport; total werden es gegen 400 sein, welche für die Airline arbeiten.

Und das sei nicht das Ende der Fahnenstange, sagte Thomas Haagensen, Länderdirektor Schweiz. Es könnten durchaus weitere neue Destinationen im 2018 dazu kommen. Er machte an der Medienkonferenz keinen Hehl draus, wie wichtig der Euro-Airport für die Airline ist: «Mit diesen Investitionen unterstreichen wir unser langfristiges Engagement. Und wir sehen weiteres Potenzial. Unser Fokus wird auch in Zukunft neben Genf auf Basel liegen. Und nicht auf Zürich.»

Die beiden weiteren Flugzeuge bedeuten: mehr Kapazität und Reisende. Ab und nach Basel werden jährlich 500'000 zusätzliche Passagiere befördert werden können. In diesem Jahr waren es total 4,8 Millionen, was einer Steigerung von 7 Prozent entspricht.

Rekord am Euro-Airport

Die Ankündigungen von Haagensen müssen in den Ohren von Flughafensprecherin Vivienne Gaskell wie Weihnachtsglöckchen geklungen haben. Aufgrund des – längst überfälligen, wegen der Steuerstreit-Unsicherheiten verschobenen – Ausbaus von Easyjet wird der Flughafen im 2018 die acht-Millionen-Marke hinsichtlich Passagierzahlen knacken können. Das ist Rekord. Im laufenden Jahr geht Gaskell von 7,8 Millionen aus. Grund zu grosser Freude am Flughafen– wenn da nicht ein leidender Zug in ihrem Gesicht zu erkennen gewesen wäre: «Die Betreiber des Euro-Airports stehen derzeit unter enormem Druck», sagte sie zur bz.

Bekanntlich hat sich in den vergangenen Wochen erneut trinationaler Widerstand gegen den Fluglärm formiert. Dies, nachdem das Umwelt-Bulletin für die sensible Zeit zwischen 23 und 24 Uhr einen Anstieg der Flugbewegungen von 12 Prozent offenbart hatte. Die Gegner fordern eine Ausweitung der Nachtflugsperre und damit eine Einschränkung der Betriebszeit von aktuell 5 bis 24 Uhr auf neu 6 bis 23 Uhr.

Haagensen warnte: «Wir brauchen diese Randzeiten, insbesondere jene zwischen 23 und 24 Uhr, als Puffer, damit verspätete Flugzeuge noch landen können.» Wenn dieser Puffer wegfallen würde, müssten in Basel stationierte Maschinen bei Verspätung beispielsweise in Lyon geparkt werden, was mit hohen Kosten verbunden wäre. «Würde die Nachtflugsperre ausgeweitet, werden andere Flughäfen für uns automatisch interessanter. Der Euro-Airport braucht diese Zeiten, um in Europa wettbewerbsfähig zu bleiben.»

Er sei aber überzeugt, so Haagensen, dass eine Lösung gefunden werden könne. In die Lärmdiskussionen einmischen wolle sich Easyjet aber nicht: «Das ist Sache des Flughafens.» Die Airline ihrerseits investiere laufend in eine moderne Flotte mit vergleichsweise leisen Maschinen. So werden in den kommenden Jahren die Airbus A320neo und A321neo in die Easyjet-Familie aufgenommen; diese Flugzeuge verbrauchen weniger Treibstoff, und ihre Lärmbelastung ist gegenüber einer älteren Airbus-Maschine um 50 Prozent geringer. In Basel könnte der erste A321 neo im 2019 stationiert werden.

Rekord bei Übernachtungszahlen

Daniel Egloff, Direktor von Basel Tourismus, freute sich über das erweiterte Angebot von Easyjet ab Basel. Denn für ihn bedeutet das: neue Märkte, potenzielle Touristen für Basel. Er sagte auf Anfrage der bz: «Die Fluggesellschaft Easyjet gehört neben neuen Hotels, Kongressen und der Fondation Beyeler zu den Treibern der steigenden Übernachtungszahlen in Basel.» Grundsätzlich seien alle zusätzlichen Linien willkommen, so Egloff. Allerdings wünsche er sich noch mehr nördlich von Basel gelegene Ziele, da diese erfahrungsgemäss und «tendenziell» mehr Gäste nach Basel bringen würden.

Grundsätzlich kann Egloff aber mehr als zufrieden sein: Zwar ist das Jahr 2017 noch nicht ganz zu Ende, doch der Basler Tourismusdirektor geht von einem guten «Schlussspurt» aus und rechnet fest mit einem weiteren Rekord bei den Logiernächten, wie er sagte: «Wir gehen von einem Plus von gegen 9 Prozent respektive 100'000 mehr Übernachtungen aus – ein Hammerjahr!»

Egloff übertreibt nicht: Im 2016, auch ein Rekordjahr, wurden 1,22 Millionen Logiernächte verzeichnet, was einem Plus von 1,2 Prozent entsprach. Insbesondere der Markt Asien wuchs laut Egloff in diesem Jahr überdurchschnittlich, plus 20 Prozent. Und auch Touristen aus Europa und den USA scheinen parallel zur Abschwächung des Frankens wieder mehr Gefallen an Basel zu finden; ihr Plus beträgt rund 10 respektive 9 Prozent.

Von Leid ist zumindest bei Basel Tourismus definitiv nichts zu spüren.