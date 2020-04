EDA hat bereits 2000 Reisende in die Schweiz zurückgeholt

Die in die Schweiz zurückgeholten Personen hatten ihre Rückreise wegen der Reisebeschränkungen aufgrund der Coronakrise nicht mehr selbst organisieren können, wie das EDA auf seiner Internetseite schreibt.

Das EDA plant zahlreiche weitere Flüge, die sie jeweils chartert. So kommen heute Donnerstag Flugzeuge mit Schweizer Reisenden aus Yangon (Myanmar) und Casablanca (Marokko) im Zürcher Flughafen an. Am Freitag treffen Maschinen aus Phuket (Thailand), Quito (Ecuador) sowie aus Phnom Penh (Kambodscha) ein.

Und am Sonntag ist ein Flug von Sydney (Australien) nach Zürich eingeplant. Das EDA konnte darüber hinaus für zahlreiche Schweizer Reisende Plätze in Flügen vermitteln, die von anderen Staaten durchgeführt worden sind. Die Schweiz hat ihrerseits knapp 1000 Staatsangehörige anderer Ländern auf ihren Flügen mitgenommen.