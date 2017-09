Das Unternehmen begründet in einer Mitteilung vom Dienstag die Schliessung des Standortes Horw damit, dass der komplette Herstellungsprozess für Herzklappenprodukte unter einem Dach konzentriert werden solle. In Horw seien nur bestimmte Teilschritte der Herzklappenproduktion ausgeführt worden.

Die Fabrikationsanlage befindet sich in Horw in einem ehemaligen Schulhaus. Dieses Gebäude werde den Anforderungen einer modernen Medizinaltechanlage nicht länger gerecht, heisst es in der Mitteilung.

Der Produktionsstandort Horw soll bis Mitte 2018 geschlossen werden. Die Mehrheit der Mitarbeitenden würden die Firma bis Ende Januar 2018 verlassen, teilte Edwards mit.