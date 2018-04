Der 72-jährige Schmidheiny ist seit fast fünfzig Jahren in verschiedenen Führungsfunktion und im Verwaltungsrat der damaligen Holcim/Holderbank und seit deren Fusion mit Lafarge im Jahr 2015 Verwaltungsrat von LafargeHolcim. Schmidheiny habe sich entschieden, sich nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat zur Verfügung zu stellen, teilte LafargeHolcim am Mittwoch mit.

Der Verwaltungsrat bedankte sich bei Schmidheiny für seine ausserordentlichen Verdienste für die Firma. Der abtretende Verwaltungsrat wurde zum Ehrenpräsident des Konzerns ernannt.

Schmidheiny begann seine Karriere bei Holcim im Jahr 1970. Sechs Jahre später wurde er in die Konzernleitung berufen, deren Vorsitz er von 1978 bis 2001 innehatte. 1978 wurde er in den Verwaltungsrat gewählt.