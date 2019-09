1. Was macht eigentlich die EZB?

Die Europäische Zentralbank ist eine «Bank für die Banken». Das heisst: Banken können ihr überschüssiges Geld bei der EZB parken. Für gewöhnlich erhalten sie dafür einen Zins. In Zeiten der Negativzinsen, sieht es jedoch anders aus: Wollen die Banken vorübergehend Geld bei der EZB parken, müssen sie dafür bezahlen. Diese «Strafzahlungen» geben die Banken an ihre Kunden weiter. Kleinsparer sind davon noch ausgenommen. Je weiter die EZB jedoch mit dem Leitzins heruntergeht, desto wahrscheinlicher wird, dass bald auch Zahlungen für kleine Sparbeträge fällig werden.

2. Was ist der Leitzins?

Zentralbanken wie die EZB legen selbst fest, zu welchen Bedingungen gewöhnliche Banken mit ihnen Geschäfte machen können. Dafür stehen ihnen drei Leitzinssätze zur Verfügung: (1) Der «Leitzins», der festlegt, zu welchem Preis sich Geschäftsbanken Geld leihen können. (2) Der «Einlagenzins», der bestimmt, zu welchem Preis Geschäftsbanken Geld deponieren können. (3) Der Zins für Übernachtausleihe, den Banken für sehr kurzfristige Ausleihen berappen müssen.

Der Leitzins, zu dem sich Banken refinanzieren können, liegt bei der EZB aktuell bei 0 Prozent. Der Zins für Einlagen ist bereits negativ, er liegt bei -0,4 Prozent. Der kurzfristige Spitzensatz liegt bei 0,25 Prozent. Spannend wird sein, welche der drei Leitzinsen heute Nachmittag gesenkt werden.

Zum Vergleich: Vor der Finanzkrise 2008 lag der Leitzins (1) noch bei über 4 Prozent, Anfang der Nullerjahre sogar fast bei fünf.

3. Warum sind die Leitzinsen so tief?

Der Grund in einem Wort: Finanzkrise. Nachdem die amerikanische Grossbank Lehman Brothers zusammengebrochen war und eine weltweite Kettenreaktion ausgelöst hatte, war klar, dass das dramatische Folgen für die globale Wirtschaft haben wird. Um Gegensteuer zu geben, senkten Zentralbanken – auch die EZB – den Leitzins. Die Idee dahinter: Unternehmen und Privatleute können sich dadurch günstig Geld leihen. Die Wirtschaft wird angekurbelt. Für Wirtschaftswachstum und Preisstabilität zu sorgen ist immerhin der ureigene Auftrag einer Notenbank wie der EZB. Das Ganze hat jedoch Nebenwirkungen: Wer sein hart verdientes Geld zu Bank bringt, bekommt nichts dafür – und könnte bald sogar mit Negativzinsen belegt werden.

Das Wegschmelzen von Spareinlagen beginnt übrigens nicht erst mit den Negativzinsen. Rechnet man die Inflation dazu, sieht es heute schon düster aus. So stiegen die Preise im vergangenen Jahr durchschnittlich um 0,9 Prozent. Wer sein Geld etwa auf einem Tagesgeldkonto parkt und dafür übers Jahr beispielsweise 0,5 Prozent Zinsen bekommt, dessen Erspartes war Ende des Jahres weniger wert als zu Beginn.

4. Warum ist die EZB so wichtig für die Schweiz?

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sorgt ihrerseits für Preisstabilität in der Schweiz. Sie hütet mit dem Franken allerdings eine Währung, der in unsicheren Zeiten eine besondere Rolle zukommt: Die des «sicheren Hafens». Die SNB muss deshalb den Leitzins noch tiefer halten als etwa die EZB – bei der SNB liegt er derzeit bei -0,75 Prozent. Würde sie ihn anheben, würden die Anreize noch grösser, Euros und Dollars in Franken zu tauschen. Der Franken würde in der Folge aufgewertet, was etwa Probleme für die Schweizer Exportindustrie, den Detailhandel und den alpinen Tourismus nach sich ziehen würde, deren Produkte und Dienstleistungen immer teurer würden.