Energiewende lohnt sich nicht: Axpo lässt sich deshalb bei Prestigeprojekt von Denner sponsern

Jetzt also doch. Der Energiekonzern Axpo will an der Muttsee-Staumauer im Glarnerland eine riesige Photovoltaikanlage bauen. 5000 Solarmodule sollen dort pro Jahr künftig 3,3 Gigawattstunden Strom erzeugen – die Hälfte davon im Winter, wenn die Schweiz (zu) stark auf Stromimporte angewiesen ist.

Das Projekt ist hochpolitisch. – Auch deshalb tat sich Axpo in den vergangenen Monaten schwer, dieses zu realisieren. Immer wieder liess der Konzern öffentlich durchblicken, dass er das Projekt abbrechen könnte. Grund dafür: Es sei unter den gegebenen und geplanten Schweizer Fördermassnahmen kaum kostendeckend realisierbar.

Wirtschaftlich lohnt sich der Bau solcher Anlagen nicht

Dass die Anlage nun doch realisiert wird, hat einen Grund: Man hat einen Sponsor gefunden. Der Detailhändler Denner hat sich verpflichtet, den Strom 20 Jahre lang zu einem vordefinierten Preis abzunehmen. Dieser liegt über dem heutigen Marktpreis. Denner will damit eigene Klimaziele erreichen und ein Zeichen für die Nachhaltigkeit setzen, wie Denner-CEO Mario Irminger betont. Die Investition am Muttsee, der höchsten Staumauer Europas, beträgt rund 8 Mio. Franken. Neben der Axpo beteiligt sich die Basler IWB zu 49 Prozent am Projekt.

Will die Schweiz aus der Kernkraft aussteigen, ist zwar dringend ein Ausbau der erneuerbaren Energien nötig. Trotzdem sagt Axpo-CEO Christoph Brand: «Leider sind solche Anlagen aufgrund der fehlenden Rahmenbedingungen heute noch kaum wirtschaftlich realisierbar.» Man realisiere das Projekt einzig, um ein Zeichen zu setzen und Erfahrungen zu sammeln. Brand warnte gestern vor den Medien aber: