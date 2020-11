Er sammelt die besten Black-Friday-Deals – und sagt: «Als Händler hätte ich den Rabatt-Tag nicht in die Schweiz geholt»

Zur Person: Julian Zrotz (33) gründete und führt die Preis-Plattformen blackfridaydeals.ch, singlesdaydeals.ch und preispirat.ch. Zuvor war er in verschiedenen Positionen für Schweizer Detailhändler wie Manor und Ochsner Sport tätig. Er stammt aus Malters LU und wohnt heute in Mellingen AG. Am Black Friday habe er erst einmal etwas gekauft – er sei in dieser Zeit jeweils zu beschäftigt um zu shoppen.