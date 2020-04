Ergonom kritisiert CEOs im Homeoffice: «Das schlechteste Vorbild ist Urs Schaeppi»

In der letzten Ausgabe der «Schweiz am Wochenende» haben wir Chefs porträtiert, die von Zuhause aus arbeiten. Darunter Swisscom-CEO Urs Schaeppi und Roche-Chef Severin Schwan. Wenn man die zugehörigen Fotos anschaut, fällt einem zweierlei auf. Alle wirken sie relativ entspannt; tragen Pullover oder das Hemd offen. Und, und das passt optisch zum entspannten Eindruck: Sie alle arbeiten nicht an einem klassischen PC-Bildschirm, sondern an einem Tablet oder Laptop, SRF-Direktorin Nathalie Wappler sogar an zwei.

1 / 6 Vollbild prev next

«Das schlechteste Vorbild ist Urs Schaeppi, der auch noch sein Handgelenk auf dem Tisch abstützt», sagt Dieter Schmitter. Wer so arbeite, der schade seiner Gesundheit. «Und Chefs als Vorbilder sollten wissen und zeigen, wie es richtig geht.» Bildschirm, Tastatur, verstellbarer Stuhl Schmitter (72) aus Horw ist Ergonom. Von 1995 bis zu seiner Pensionierung arbeitete er für die Suva in Luzern. Heute ist er Berater für die Safety Management AG, eine Firma für Gesundheit und Arbeitssicherheit in Altdorf. In dieser Funktion beriet er unter anderem die Swiss bei einer ergonomischen Konzipierung der Gepäckfächer für die neuen Flugzeuge.

Egal, welches Foto aus dem Homeoffice er dieser Tage sehe, die wenigsten seien korrekt eingerichtet, sagt er. «Nach der Arbeit zu Hause auf dem Sofa oder am Küchentisch noch schnell den Laptop aufklappen, das ist kein Problem», so Schmitter. Wer aber länger als eine Stunde zu Hause arbeite, der brauche zum Laptop eine externe Maus und Tastatur, und wer länger als zwei Stunden arbeite, auch einen Bildschirm. «Und wenn man davon ausgeht, dass die meisten im Homeoffice rund vier bis acht Stunden arbeiten, brauchen sie alles zusammen, sowie am besten einen verstellbaren Bürostuhl und im Idealfall auch einen verstellbaren Tisch», sagt Schmitter. Ein Küchentisch sei eindeutig der falsche Arbeitsplatz. Firmen in der Verantwortung Die Folgen der aktuellen Homeoffice-Welle für die Volksgesundheit und damit auch die Gesundheitskosten könnten drastisch sein, glaubt er: «Rückenbeschwerden, Nackenverspannungen, Handgelenkprobleme, Schulterprobleme.» Und das könne sehr schnell gehen. «Gerade Leute, die schon an der Arbeit nicht den perfekten Arbeitsplatz haben und schon jetzt unter Beschwerden leiden, bei denen können sich die Probleme schnell verstärken.» Er habe schon dementsprechende Rückmeldungen erhalten. Und Personen mit vorhandenen Beschwerden gebe es genug. Schmitter bezieht sich auf eine Bürobefragung der Hochschule Luzern aus dem Jahr 2010. Mehr als zwei Drittel der Befragten gaben an, Probleme im Nacken zu haben. «Meiner Einschätzung nach ist die Problematik eher noch grösser geworden», so Schmitter. «Die Pendler beginnen ja schon im Zug mit der Arbeit am Laptop.» In der Verantwortung sieht er die Firmen. «Diese müssen gemäss Arbeitsgesetz die Angestellten bei Stellenantritt und bei jeder wesentlichen Änderung der Arbeitsbedingungen über mögliche Gefahren für die Gesundheit am Arbeitsplatz informieren und der Wechsel ins Homeoffice ist für viele eine Änderung der Arbeitsbedingungen.» Zudem sollte es die Möglichkeit gegeben werden, Bildschirm, Tastatur, Maus und Bürostuhl aus dem Büro mitzunehmen.