Erste Schweinefüsse treten Reise nach China an: Schweizer Firma erhält nach zwölf Jahren Exportbewilligung

An gründliches Händewaschen, Desinfektionsmittel und Schutzmasken hat man sich in den letzten Wochen gewöhnt. Doch bei der Firma Swiss Nutrivalor in Oensingen BE galten bereits strenge Hygienevorschriften, bevor ein Virus die Welt veränderte. Wer in den inneren Räumen des Gebäudes zu tun hat, muss sich von Kopf bis Fuss mit Schutzkleidern bedecken und mehrere Desinfektionsschleusen passieren. Einen Grossteil der Bestimmungen basiert auf chinesischen Anforderungen.

Denn die Firma, die zum Fleischverwertungs-Unternehmen Centravo gehört, exportiert seit April Schweinefleisch nach China. Während Filets, Koteletts und Schinken in der Schweiz begehrt sind, isst kaum jemand mehr Innereien, Haxen oder Füsse. In Asien dagegen gilt fettes Fleisch mit Knorpel und Knochen zum Abnagen als Delikatesse. Und weil sich die wachsende chinesische Mittelschicht immer mehr Fleisch gönnt, kommt die eigene Produktion an den Anschlag.

Die Idee, die hierzulande verschmähten Stücke zu exportieren, ist demnach nur naheliegend. Doch einfach war die Umsetzung keineswegs: Bis die ersten Tiefkühl-Container ihre sechswöchige Reise nach Shanghai antreten konnten, dauerte es sage und schreibe zwölf Jahre. Die Firma investierte 20 Millionen Franken in den Ausbau des Logistikbetriebs, der auch Rinds- und Geflügelfleisch verarbeitet. «Die Chinesen kontrollierten alles sehr streng», erzählt Geschäftsführer Wolfgang Burkard. Mehrmals seien ganze Delegationen nach Oensingen gekommen, die jedes Detail unter die Lupe nahmen.