"Deswegen erwarte ich eher Unsicherheit", ergänzte er am Freitag im Deutschlandfunk. Dass es in London politische Umwälzungen geben dürfte, betrachtet er nicht als Vorteil für die EU in den Gesprächen über die Austrittsbedingungen des Vereinigten Königreichs.

"Zwei starke Partner sind souverän, kommen schneller und besser zu Ergebnissen, die beide akzeptieren können. Ein geschwächter Partner schwächt die Verhandlungen insgesamt."

Auch der finnische Ministerpräsident Juha Sipilä bezeichnete es als möglich, dass eine neue britische Regierung um eine Verschiebung der Gespräche bitten könnte, die eigentlich am 19. Juni beginnen sollten.

Der Staatsminister für Europa im deutschen Auswärtigen Amt, Michael Roth, forderte trotzdem eine schnellstmögliche Aufnahme der Verhandlungen. "Unabhängig von der Frage, wer bildet in Grossbritannien eine Regierung, läuft die Uhr", sagte er im ZDF. Die Verhandlungen sollen an den Allgemeinen Rat der Europa-Minister angedockt werden, in dem Roth sitzt.