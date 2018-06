Der Schlag kam nicht aus heiterem Himmel. Monatelang hing der zu erwartende Untersuchungsbericht zur Postauto-Affäre wie ein Damoklesschwert über Pascal Koradi. Doch vor zwei Wochen, als der Bericht publiziert wurde, war der Schlag umso härter und er steht dem 45-Jährigen auch beim Interviewtermin am Donnerstagmorgen noch im Gesicht geschrieben.

Der Postauto-Skandal kostete ihn den Job als Chef der Aargauischen Kantonalbank. Koradi war von 2012 bis 2016 Finanzchef bei der Post. Damals wurden bei der Tochtergesellschaft PostAuto Schweiz AG mit gesetzeswidrigen Buchungen Gewinne gedrückt, um Subventionen vom Bund zu kassieren.

Koradis Rolle dabei wird im Untersuchungsbericht zwar nicht gewürdigt. Sein Name kommt allerdings 42 Mal vor und in der Öffentlichkeit gilt er aufgrund von veröffentlichten Mails und Aussagen Dritter schnell als Mitwisser der Tricksereien. Koradi dagegen betonte stets, er habe nichts von illegalen Manipulationen gewusst. Jetzt geht er in die Offensive und kämpft um seinen Ruf.

Herr Koradi, wir treffen uns heute zum Interview, weil Sie einiges klarstellen möchten zur Postauto-Affäre. Warum jetzt? Fühlen Sie sich als Sündenbock?

Pascal Koradi: Man hat mich zum Thema bis heute nie angehört. Ich bin vor zwei Wochen als Chef der Aargauischen Kantonalbank zurückgetreten und habe jetzt endlich die Möglichkeit, als Privatperson Pascal Koradi zu sprechen.

Bevor wir in die Tiefe gehen: Kommen Sie nicht in jedem Fall schlecht weg? Entweder haben Sie von den fiktiven Buchungen bei PostAuto gewusst, was Sie ja bestreiten. Oder aber Sie haben als Finanzchef der Post tatsächlich nichts von den Buchungstricks mitbekommen, was auch nicht für Sie sprechen würde.

Genau darüber will ich reden. Ich hatte in meiner Zeit als Post-Finanzchef keine Hinweise auf ein Manipulationssystem mit fiktiven Buchungen. Nie. Aber ja, ich habe im Rahmen des Gewinnsicherungsprojekts von der aperiodischen Kostenzuteilungspraxis bei PostAuto erfahren. Das ist aber kein ungewöhnlicher Vorgang und keineswegs per se illegal. Ich nehme aber für mich in Anspruch, dass ich mich – kaum ein Jahr bei der Post – für ein System starkgemacht habe, das gegenüber dem Regulator, also dem Bundesamt für Verkehr BAV, volle Transparenz herstellt.