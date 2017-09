Medienberichten zufolge hatte sich am Freitagmorgen in einem voll besetzten U-Bahn-Wagen eine Explosion ereignet. Augenzeugen sprachen von einem lauten Knall und einer "Flammenwand", die sich in dem Wagen ausgebreitet haben soll. Die Menschen seien in Panik aus der U-Bahn-Station geflohen.

Die Londoner Feuerwehr rief via Twitter Zeugen dazu auf, alles zu melden, was auf eine terroristische Bedrohung hindeuten könnte.

In den sozialen Medien wurden Berichte verbreitet, wonach ein Polizist am Tatort gesagt habe, dass es womöglich einen zweiten Sprengsatz gebe, der entschärft werden solle. Dafür gab es zunächst ebenso keine offizielle Bestätigung wie für die Behauptung, es werde nach einem Mann mit einem Messer gefahndet.