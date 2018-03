Gisel selber sagte vor den Medien, dass er zu keinem Zeitpunkt Hinweise auf ein allfälliges illegales Verhalten gehabt habe. Und er erklärte, dass heute solche Vorkommnisse, wie sie nun ans Licht gekommen seien, dank verbesserter Corporate Governance nicht mehr möglich seien.

Abrupter Abgang im Interesse der Bank

Der bisherige Verwaltungsratspräsident Johannes Rüegg-Stürm war am Donnerstagabend überraschend per sofort zurückgetreten. Noch am Sonntag hatte er in einem Zeitungsinterview erklärt, dass er noch zwei Jahre Präsident bleiben wolle.

Viele Genossenschafter und Kunden seien irritiert, enttäuscht und frustriert über das, was zu Tage getreten sei, sagte Rüegg-Stürm in einem kurzen Statement. Um die aktuelle Krise beizulegen, habe er sich nun zum Rücktritt entschlossen. So könne die Vergangenheit unbelastet abgeklärt werden.

Von einem "Zeichen" und einem "persönlichen Entscheid im Interesse der Institution" sprach denn auch Interims-Präsident Gantenbein, der erst im vergangenen Jahr und damit nach dem Ende der Ära Vincenz in den Verwaltungsrat gewählt wurde.

Wie bereits in der Medienmitteilung vom Donnerstagabend betonte Gantenbein am Freitag erneut, dass mit dem Rücktritt auch der bereits eingeleitete "Erneuerungs- und Verjüngungsprozess im Verwaltungsrat" fortgeführt werde.

Für die VR-Wahlen von Mitte Juni werden deshalb, wie ebenfalls am Donnerstag bekannt wurde, mit dem Bankenexperten Rolf Walker und dem Unternehmer Thomas Rauber zwei neue Mitglieder vorgeschlagen. Zudem sucht die drittgrösste Bank der Landes nun eine "unbelastete Persönlichkeit" für das Präsidium.

Fragen bei Beteiligungen

Vincenz sitzt seit letzter Woche in Untersuchungshaft. Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft ermittelt wegen möglicher ungetreuer Geschäftsbesorgung. Vincenz soll bei Firmenübernahmen der Kreditkartengesellschaft Aduno und der Investmentgesellschaft Investnet ein Doppelspiel gespielt und persönlich abkassiert haben.

Aduno reichte im letzten Dezember Anzeige ein. Raiffeisen doppelte letzte Woche nach und reichte ebenfalls eine Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Chef ein. Zuvor hatte Ende Oktober die Finma ein Verfahren zu Corporate-Governance-Themen gegen Raiffeisen eingeleitet. Vincenz bestreitet die Vorwürfe.

