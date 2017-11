«Die Schweiz ist das falsche Land für eine erfolgreiche Fintech-Industrie», sagt Spiros Margaris, den wir in einem Zürcher Hotel treffen. Normalerweise gibt der 52-jährige Ostschweizer seine Meinungen per Twitter weiter; schon lange vor Donald Trump wusste er, dass diese Form der Kommunikation weit effizienter ist als lange Gespräche mit einzelnen Journalisten.

Margaris gehört nach Massgabe der Messmethode einer einschlägigen Online-Marketingfirma (Onalytica) zu den wichtigsten «Influencern», den einflussreichsten Stimmen, in der Fintech-Industrie. Das Twitter-Konto des Einzelunternehmers zählt 36 000 Follower und unter diesen sollen sich besonders viele Personen mit Entscheidungsmacht befinden.

Marketing in eigener Sache

«In der Schweiz ist Bescheidenheit eine Tugend. In meiner Welt kommt man damit aber nirgends hin», sagt er und verweist auf die USA, wo die grosse Mehrheit der erfolgreichsten Internetfirmen beheimatet ist. «Ich sage dort sofort, wie wichtig ich im Fintech-Umfeld bin.» In der Schweiz oder in Deutschland komme Zurückhaltung besser an. «Man sagt zum Beispiel, man habe viel Glück gehabt, und lässt den Gesprächspartner sich selber überraschen, wenn er die Bedeutung seines Gegenübers erkennt.»

Ein erfolgreiches Marketing in eigener Sache ist in Margaris’ Geschäft offensichtlich bares Geld wert. Ende September wurde er von der jungen kanadischen Internetfirma Glance Pay als Berater angeheuert. Damals notierte die ausserbörslich gehandelte Aktie noch bei 35 Cent. Inzwischen wird der Titel bei über einem Dollar gehandelt. Die kanadische Online-Investorenpublikation Baystreet.ca spricht von einem «Celebrity Boost», welche die Ankunft des Schweizer Risikokapitalgebers dem Start-up-Unternehmen gegeben habe.

«Es gibt unzählige von kleinen Fintech-Firmen, die ans Licht streben», sagt Margaris. «Manche haben gute Ideen, aber es fehlt an der nötigen Publicity.» Vielen Unternehmen läuft die Zeit davon. «Der Markt ist selektiver geworden. Das Geld fliesst nicht mehr so leicht wie auch schon.» Die Anschubfinanzierung für ein Fintech-Unternehmen reicht im Durchschnitt für etwa zwei Jahre. Danach braucht die Firma entweder ein marktfähiges Produkt, das bereits Erträge bringt, oder die Investoren müssen nochmals in die Tasche greifen. Mit der App von Glance Pay lässt sich die Zahlung einer Restaurant-Rechnung quasi mit einem Klick am Smartphone erledigen – eine einleuchtende Idee, mit der Restaurantbetreiber ihr Servierpersonal entlasten können. Doch der Charme einer Geschäftsidee geht schnell verloren, wenn es um deren Kommerzialisierung geht – etwa darum, die App von Glance über Vancouver hinaus zu verbreiten.

Risiko Kryptowährung

«Viele Gründer wünschen sich insgeheim, dass ihre Firma von einer grossen Bank oder Versicherung übernommen wird», weiss Margaris. Übernahmen und Fusionen sind in jüngerer Zeit denn auch gehäuft zu beobachten. Im Sommer liess sich der digitale Schweizer Versicherungsmakler Knip von der niederländischen Technologiefirma Komparu übernehmen. Knip war eine Vorzeigefirma der Schweizer Fintech-Industrie die vor zwei Jahren mit 15 Millionen Franken die bislang grösste Anschubfinanzierung in der Schweiz erhalten hatte. Margaris will nicht ausschliessen, dass solche Transaktionen in Zukunft häufiger zu beobachten sein werden. Nach der ersten Welle scheint die Fintech-Branche in eine erste Konsolidierungsphase einzubiegen.

Im Zuger Crypto Valley geben die Probleme des einstigen Flaggschiffunternehmens Monetas zu reden. Die Firma baut an einer Technologie, die den Zahlungsverkehr ohne Banken revolutionieren soll. Gründer Johahnn Gevers entliess im vergangenen Jahr alle Mitarbeiter. Ein ähnliches Schicksal erlebt auch die Zürcher Centralway die sich 2012 ganz unbescheiden aufgemacht hatte die erste Mobile-Banking-App zu bauen. Die Firma hat im Sommer 50 Leute entlassen.

Die in die Ecke gedrängten Fintech-Unternehmer hoffen derweil, dass sie ihre Finanzierungsengpässe auf dem Markt für neue Kryptowährungen decken können. Doch genau hier zeigt sich eine Blase; Investoren sind genauso wie gewisse Firmengründer von einer ungesunden Geldgier getrieben. Margaris sagt: «Ich will nicht spüren, dass es primär ums Geld geht. Sonst werde ich misstrauisch.»