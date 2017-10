Die 57-jährige Schriftstellerin reiste zu der Insel, um im Urlaub einen Krimi zu schreiben. Die Fluglinie Jet2 bestätigte den "VIP-Service" ihrer Passagierin.

Grieve erzählte in verschiedenen Interviews, sie habe für ihre 46 Pfund (60 Franken) allenfalls auf einen Fensterplatz gehofft. Als sie eingecheckt hatte, überraschte sie das Personal dann aber mit der Ankündigung, dass ausser ihr keiner gekommen sei.

Jeder aus der Bordcrew habe ihren Namen gekannt, sagte die 57-Jährige. Das Erlebnis am Sonntag bezeichnete die Schottin in der BBC als "surreal".

Viel Beinfreiheit

Vor die Wahl gestellt, entschied sich Grieve für einen Fensterplatz in der ersten Reihe mit viel Beinfreiheit. Als die Stewardess für sie allein die Sicherheitsvorführung zu möglichen Notfällen machte, habe sie nicht aufhören können zu lachen.

"In dem Moment, als wir am Boden angekommen waren, drückte man mir schon meinen Koffer in die Hand", zitierte "The Telegraph" die Reisende. "Ich musste nicht mehr zum Gepäckband."

Ein Sprecher der Fluglinie Jet2 erläuterte bei BBC: "Es war unser letzter Flug der Saison auf dieser Strecke." Es sei nichts Ungewöhnliches, dass er weniger gebucht sei, so die Airline.