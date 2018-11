Interimistisch übernimmt David Jacob, Mitglied des Verwaltungsrats, die CEO-Position. Gleichzeitig wurde die Suche nach einem neuen Gruppenchef eingeleitet.

Der nächste Entwicklungsschritt des Unternehmens solle unter neuer Führung angegangen werden, schreibt GAM. Der Asset Manager hatte in den vergangenen Monaten starke Geldabflüsse hinnehmen müssen.

Der Grund war die Suspendierung eines Investments-Managers von Ende Juli, nachdem eine interne Untersuchung dessen Umgang mit dem Risikomanagement kritisiert hatte. In der Folge wurden dessen Fonds liquidiert.

Der neuen Interims-CEO David Jacob hatte gemäss Mitteilung Führungspositionen bei einer Reihe von Vermögensverwaltern inne und verfügt über weitreichende Industrieerfahrung.

Weitere Informationen "zu gegebener Zeit"

Bei der GAM Holding ist der Brite seit April 2017 Mitglied des Verwaltungsrats. Jacobs Rolle sei es, dass die erforderlichen Massnahmen, um die Strategie von GAM voranzutreiben und die Profitabilität zu unterstützen, "so rasch als möglich" umgesetzt werden. Weitere Informationen würden "zu gegebener Zeit" kommuniziert.

GAM hatte einen Rückgang der verwalteten Vermögen per Ende September auf 146,1 Milliarden Franken nach 163,8 Milliarden per Ende Juni mitgeteilt. CEO Friedman hatte damals noch die Umsetzung "unmittelbarer und zeitnaher Massnahmen, um die Profitabilität zu unterstützen" in Aussicht gestellt.

Der GAM-Verwaltungsrat dankt Friedman in der Mitteilung für seine Leistungen. Er habe das Geschäft "während einer Zeit beispielloser Herausforderungen" kompetent geführt.

Bei seiner Entscheidung im Juli, einen Investment Director zu suspendieren, habe er die volle Unterstützung des Verwaltungsrates gehabt.