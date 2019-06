Es war kein Sommer für Leute, die ihre Freizeit am liebsten in den eigenen vier Wänden verbringen. Das sonnige Wetter und die hohen Temperaturen im zurückliegenden Jahr lockten selbst bekennende Stubenhocker ins Freie. Und wer ohnehin nach Feierabend und an freien Tagen Sport und Hobbys unter freiem Himmel betreibt, hatte reichlich Gelegenheit dazu.

Das blieb in der Bilanz des Unfallversicherers Suva nicht ohne Folgen: Die Zahl der Nichtberufsunfälle stieg um 2,7 Prozent. Die Steigerung folgte auf mehr als zehn Jahren mit stagnierenden oder eher leicht rückläufigen Zahlen bei den Freizeitunfällen. «Die Zahlen verdeutlichen, dass es vor allem in den Sommermonaten zu mehr Unfällen ausserhalb der Arbeitszeiten kam», sagte Suva-Chef Felix Weber am Freitag an der Bilanzmedienkonferenz.

Wenn 40-Jährige wie 20-Jährige Fussball spielen

Bei mehr als 270000 Freizeitunfällen musste die Suva an Behandlungs- und Genesungskosten zahlen. Im Vergleich zu den Unfällen am Arbeitsplätz ist das Risiko bei den Freizeitunfällen doppelt so stark gestiegen, auf 1000 Vollbeschäftigte machte das immerhin gut 132 Nichtbetriebsunfälle aus.

Mehr als ein Sechstel dieser Unfälle entfallen auf den Fussball. Die Versicherungsfachleute sind dort auf eine neue Risikogruppe gestossen, wo die Verletzungsgefahr überdurchschnittlich hoch ist: Die Fussballsenioren, die im Alter von 30 bis 45 Jahren dem Ball nachjagen. «Sie sind zwar geübte Fussballer, neigen aber dazu, ihren Körper zu stark zu strapazieren», sagt Weber, der vor mehr als 30 Jahren selber beim FC Emmenbrücke in der damaligen Ersten Liga Fussball spielte. Wenn 40-Jährige auf dem Fussballplatz wie 20-Jährige zur Sache gehen, bringt das oft Gelenkverletzungen oder Bänder- und Muskelprobleme mit sich. Gut ein Drittel der Unfälle betreffen den Unterschenkel und das Fussgelenk.