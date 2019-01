Das Unternehmen stellte Investoren am Freitag ein bereinigtes Ergebnis von 6,5 bis 7,0 US-Dollar pro Aktie für 2019 in Aussicht und übertraf die Erwartungen der Wall Street damit deutlich. Zudem gab GM bekannt, im abgelaufenen Geschäftsjahr besser als angenommen abgeschnitten zu haben. Die entsprechenden Zahlen sollen am 6. Februar vorgelegt werden.

Die Nachrichten sorgten am Markt für Freude - die Aktie legte vorbörslich deutlich zu. Eigentlich steht GM wegen sinkender Verkäufe in den USA und China vor Herausforderungen.

Im November hatte der Konzern angekündigt, die Produktion zu drosseln und zahlreiche Jobs in Nordamerika zu streichen. GM machen auch steigende Materialkosten zu schaffen, was unter anderem am US-Zollstreit mit Handelspartnern wie China und der EU liegt.