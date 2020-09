Geschäft mit reichen Amerikanern: Tidjane Thiam stieg aus – steigt der neue CS-Chef Thomas Gottstein wieder ein?

Zu jener Zeit war noch der Amerikaner Brady Dougan CS-Chef, doch schon bald übernahm Tidjane Thiam das Ruder. Dieser kündigte im Herbst 2015 an, sich aus dem amerikanischen Vermögensverwaltungsgeschäft zurückzuziehen. Einen Teil davon verkaufte die CS an das US-Finanzinstitut Wells Fargo. Thiam sagte damals:

Noch am Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2020, wenige Wochen vor seinem Rücktritt, verteidigte Thiam den Entscheid: «Unsere Lust, es in den USA mit grossen Mitbewerbern wie J.P. Morgan, Bank of America und aufzunehmen, ist limitiert.»

Wie beurteilt der neue CS-Chef Thomas Gottstein diesen Ausstieg heute? Im Interview mit der «Schweiz am Wochenende» sagte er: «Im Jahr 2015 machte dieses Geschäft Verluste, darum war der Ausstieg richtig», so Gottstein, «auch vor dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem US-Justizdepartement». Diese ist inzwischen beigelegt.