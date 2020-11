Gesundheitliche Gründe: BLS-Verwaltungsratspräsident tritt zurück

(mg) «Rudolf Stämpfli, Verwaltungsratspräsident der BLS, gibt auf ärztliches Anraten sein Amt per sofort auf», heisst es in einer Mitteilung der BLS vom Mittwoch. Stämpfli leide seit längerem an Entzündungen im Körper, «die sich in den letzten Monaten stark verschlimmert haben». Der Entscheid sei ihm nicht leichtgefallen, lässt sich Stämpfli in der Mitteilung zitieren, «aber ich muss auf meinen Körper hören und habe mich nach langen Gesprächen mit meiner Familie zu diesem Schritt entschieden.»

Der Verwaltungsrat will an seiner nächster Sitzung Ueli Dietiker zum neuen Präsidenten wählen. Dietiker wurde erst kürzlich zum Vizepräsident des Gremiums gewählt. Die Suche nach einem Nachfolger von Stämpfli sei bereits angelaufen, heisst es in der Mitteilung. Dieser sass seit 2006 im Verwaltungsrat der BLS und hatte angekündigt sein Mandat aufgrund der Amtszeitbeschränkung an der nächsten Generalversammlung abzugeben.